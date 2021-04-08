США сделали невольный подарок российской разведке

В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей.

О самом Договоре по открытому небу (ДОН), решение по выходу из которого приняла администрация американского президента Дональда Трампа еще в мае прошлого года, в Москве особо горевать не стали. Мол, вы небо закрываете, и мы отреагируем зеркально. Как это было и с ДРСМД в 2019 году, когда попытки России сохранить с США паритет по ракетам средней и меньшей дальности не увенчались успехом. В проигрыше Москва и тогда не осталась. Собственно, и сейчас есть как минимум один прагматичный плюс. Самолеты Ту-214ОН, построенные специально для этой программы, как можно предположить, переоборудуют до уровня Ту-214Р. Литера "Р" означает принадлежность к разведывательным самолетам.

Сам Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки с подачи именно США. Еще раньше, в 1955 году, его активно лоббировал американский президент Эйзенхауэр, однако из-за набирающей обороты холодной войны получить возможность контролировать друг друга с воздуха не сочли нужным обе стороны. Ни о каком доверии, позволяющем участникам договора совершать легальные разведывательные облеты территорий других государств, и речи быть не могло.

Россия ратифицировала договор в 2001 году, однако первые наблюдательные полеты совершила лишь в 2008-м, предоставив одновременно и партнерам (а это 37 стран, включая США) возможность контролировать свою территорию на предмет непредсказуемой "агрессии".

Россия изначально использовала для наблюдательных полетов в рамках этой программы специально переоборудованные самолеты Ан-30Б и Ту-154М ЛК-1. Появившиеся позднее Ту-214ОН были оснащены специальной аппаратурой – всеми видами разрешенного и верифицированного оборудования наблюдения в рамках ДОН. Было выпущено два таких самолета (в 2011 и 2013 году), однако большей частью они простаивали на земле из-за подозрительности Пентагона по поводу установки на борту "недокументированных" систем слежения. В итоге лишь один раз российский наблюдатель проинспектировал территорию США в апреле 2019 года – пролет был осуществлен над штатами Техас, Нью-Мексико и Колорадо. После того, как 15 января 2021 года Россия вслед за Соединенными Штатами фактически уже вышла из ДОН, эти самолеты вообще потеряли свою актуальность. По крайней мере, в рамках данного договора.

Известно, что в модификации "ОН" Ту-214 имеет оборудование для цифровой съемки, РЛС бокового обзора с синтезированной аппаратурой и инфракрасное оборудование. Эта летающая разведывательная лаборатория позволяет с высоты в 9–12 км сканировать военные объекты в радиусе 250–400 км, пеленгуя средства связи и радиосигналы, поступающие на пункты боевого управления. Вероятно, что подобные характеристики и послужили поводом для отказа от их участия в инспекционных полетах над территорией США. При этом и возможности американских самолетов-разведчиков также достаточно высокие. Тот же Boeing ОС-135В способен "видеть и слышать" на несколько сотен километров.

И вот сейчас стало известно, что Соединенные Штаты свои Boeing ОС-135В Open Sky ("Открытое небо"), использовавшиеся в ДОН, собираются направить на "кладбище". Об этом сообщило издание World Herald, издаваемое в штате Небраска, где на авиабазе ВВС США и находятся в количестве двух единиц эти самолеты. Американским журналистам информацию "слил" бригадный генерал в отставке Дон Бейкон, командовавший ранее 55-м крылом US Air Force, в которое и входит 45-я разведывательная эскадрилья. Он, в свою очередь, ссылается на доклад министра ВВС США Джона Рота.

То есть американцы приняли решение не только об окончательном выходе из ДОН, но и об избавлении от откровенного авиационного хлама.

Первый Boeing ОС-135В был переоборудован по программе ДОН еще в 1993 году. При этом надо понимать, что такие самолеты были созданы на базе КС-135 Stratotanker – американского реактивного четырехдвигательного многофункционального военно-транспортного самолета/самолета-заправщика, выпускавшегося с 1954 по 1965 год. То есть средний возраст этих воздушных машин составляет около 60 лет – их ресурс, скорее всего, на пределе, и им по определению пора отправляться на свалку.

Как сообщают американские СМИ, из-за технических неполадок Boeing ОС-135В регулярно приходилось отменять запланированные наблюдательные миссии. В 2016 году один из них на несколько дней застрял в России из-за проблем с электрикой. Во время обратного полета на его борту возник пожар из-за неполадок с системой наддува, в результате чего пришлось совершать экстренную посадку.

Однако, в отличие от России, Соединенные Штаты обладают десятками весьма совершенных и современных самолетов разведки и целеуказания. Некоторые из них, в частности, регулярно проводят полеты у российских границ. И эти машины ВВС США списывать отнюдь не намерены. Зато ВВС России долгие годы были вообще лишены специализированной тяжелой разведывательной авиации, да и создание Ту-214Р сопровождалось немалыми сложностями.

Можно даже сказать, что для ВВС России разрыв ДОН – как свалившийся с неба подарок. Действия США по выходу из ДОН позволяют российской авиации получить две новейших и крайне необходимых специализированных разведывательных машины. Ту-214ОН всего лишь восемь и десять лет, а с учетом того, что большую часть времени они простаивали, их летный ресурс еще достаточно высок. Поэтому вполне логично, что принято решение переоборудовать их в самолет-разведчик Ту-214Р.

В принципе, особо и переделывать ничего не нужно, так, добавить немного "шпионских штучек". Эти два самолета пополнят, скорее всего, имеющийся авиапарк ГРУ (ныне Главное управление Генштаба ВС РФ), в который входят и два самолета Ту-214Р. Их заказала в 2009 и 2014 году в/ч 45807 – штаб-квартира российской военной разведки. Один из этих самолетов, с регистрационным номером RF-64514, сейчас находится на российской авиабазе Хмеймим в Сирии и без дела, надо полагать, не простаивает.

Самолеты-разведчики – объекты секретные, и доподлинные возможности аппаратуры не афишируются. По открытым данным, Ту-214Р оснащены многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411, состоящим из нескольких радиолокационных станций с активными фазированными антенными решетками бокового и кругового обзора, который обеспечивает получение информации как в активном, так и в пассивном режиме.

Аппаратура также позволяет вести перехват радиопереговоров.

Эти самолеты также оснащены оптико-волоконной системой высокого разрешения "Фракция", которая располагается в обтекателе нижней части фюзеляжа и позволяет получать в реальном времени, в видимом и инфракрасном диапазонах, изображения поверхности. Система обеспечивает сканирование огромных по площади участков, выдачу обработанной и синтезированной "картинки" на экраны операторов и в наземные штабы. А благодаря наличию георадара этот самолет-разведчик способен обнаруживать даже скрытые под землей или замаскированные объекты.

Помимо этих функций, самолет способен использоваться как пункт боевого управления и наведения средств поражения на обнаруженные цели. По своим характеристикам он способен с высоты в 9–12 км вести разведку на земле на дальность до 250 км, обнаруживать цели в глубоком тылу противника, находясь под прикрытием своей авиации и средств ПВО.

Системы радиотехнической разведки способны обнаруживать РЛС и иные излучающие объекты, идентифицировать их и определять местоположение.

В Ту-214ОН такого полного набора разведаппаратуры, естественно, не было, ведь проведение наблюдательных полетов предполагало наличие "контролеров" страны пребывания. Поэтому и "начинка" была несколько скромнее – строго в рамках договора. Сейчас ничто не мешает ее дополнить и улучшить, возможно, что даже и более современными средствами, чем у работающих Ту-214Р.

Вероятно, что "ОН" получат именно такой же литер "Р", как принадлежность к разведке. Можно предположить, что самолеты-разведчики будут эксплуатироваться в первую очередь в Сирии, хотя в них заинтересованы во всех военных округах России. Не исключено, что и самолет Ту-154М ЛК-1, который был задействован в программе ДОН, еще останется в строю – также после модернизации.

Виктор Сокирко