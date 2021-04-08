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ТАСС

Телевизионный комплекс по борьбе с дронами "Хамелеон" представили в технополисе "Эра"

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Fesenko

Разработка предназначена для круглосуточного обнаружения малоразмерных целей типа БПЛА

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Телевизионный комплекс по борьбе с беспилотниками "Хамелеон", способный обнаружить летящие в режиме радиомолчания дроны, представили на тематической выставке "День инноваций Минобороны России" в технополисе "Эра". Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Телевизионный комплекс по борьбе с БПЛА "Хамелеон" предназначен для круглосуточного обнаружения малоразмерных целей типа БПЛА, в том числе летящих в режиме радиомолчания", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что "Хамелеон" может устанавливаться как на бронеавтомобили, так и на стационарные объекты. "Комплекс осуществляет автоматическое сопровождение цели в нескольких спектральных диапазонах с одновременной выдачей целеуказания на средства воздействия. В результате распознавания комплекс определяет тип, модель цели, осуществляет предварительную селекцию целей по внешним признакам", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, максимальная дальность комплекса - от 3,5 тыс. м до 9 тыс. м в любое время суток в зависимости от типа цели. Масса - около 45 кг. Комплекс является разработкой Московского научно-исследовательского телевизионного института.

Выставка "День инноваций Минобороны России" открылась в среду. На экспозиции представлены свыше 200 перспективных разработок.

Научно-техническая конференция

Как рассказали в военном ведомстве, в рамках выставки проходит научно-техническая конференция "Инновационные технологии на службе Отечеству". В течение двух дней молодые ученые и операторы научных рот выступят с докладами о перспективных системах вооружения, а также расскажут о новых технологиях в создании новейшей военной и специальной техники. По данным организаторов, в числе докладов заявлены темы, посвященные вопросам использования сетей 5G в рамках развития телекоммуникационной сети ВС РФ, созданию мобильного лазерного оружия, исследованиям радиолокационной заметности самолетов путем математического моделирования и другие.

"Ожидается, что по итогам мероприятия будут определены приоритетные инновационные технологии для использования в научно-исследовательской деятельности подразделений технополиса", - добавили в военном ведомстве.

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