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Российская газета

Патрушев: Есть основания думать, что США разрабатывают биологическое оружие

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту" обратил внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ.

Как заметил Патрушев, американцы уверяют, что это исследовательские центры, где они помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах.

"Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии", - заметил секретарь СБ РФ.

При этом он также обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов. На вопрос о том, что могут ли американцы там заниматься разработкой биологического оружия, Николай Патрушев заявил: "у нас есть веские основания предполагать, что это именно так".


Иван Егоров

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Китай
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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БиоО
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