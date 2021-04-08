Патрушев: Россия никогда не участвовала в кибератаках на США

США не хотят сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности, абсолютно безосновательно обвиняя нас в кибератаках на свои ресурсы. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью "Коммерсанту".

При этом, по его словам, никаких доказательств причастности российских властей к этим инцидентам Вашингтон ни Москве, ни широкой публике не предъявляет. Но зато выставляет Россию чуть ли не главным агрессором в киберпространстве. Патрушев также еще раз подтвердил, что Россия не имеет никакого отношения к последнему взлому программного обеспечения компании SolarWinds, о котором заявили американские власти.

"Это очередное огульное обвинение в наш адрес. Наше государство к этому взлому не имеет никакого отношения", - заявил секретарь СБ РФ.

При этом он не исключил, что в тех или иных компьютерных диверсиях могут участвовать хакеры, живущие в России или имеющие российское гражданство. Но государство, по его словам, тут не при чем. По его словам Москва многократно обращалась к Вашингтону дать конкретную информацию, чтобы мы разобрались. В ответ - американцы так ни разу ничего и не дали.

Иван Егоров