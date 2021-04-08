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Интерфакс-АВН

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы усиления взаимодействия между ВС двух стран

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ВВС Турции
ВВС Турции.
Источник изображения: vpk-news.ru

Баку. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар понаблюдали за учениями военных двух стран и обсудили перспективы углубления сотрудничества.

"Продолжаются совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, прибывший 7 апреля в район выполнения задач для наблюдения за очередным этапом учений, посетил развернутые на местности полевые пункты управления, поинтересовался организацией и ходом учений. Министру обороны было представлено самое современное оборудование связи тактического и стратегического назначения, имеющееся в арсенале наших подразделений", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Министру доложили, что в ходе учений успешно выполняются задачи по организации единой системы связи.

Гасанов связался с командными пунктами управления Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Артиллерийских войск и Сил специального назначения, а также проверил устойчивость и непрерывность связи.

Министр в режиме видеоконференции также связался со штабами объединений и соединений, дислоцированных в Шуше, Лачине, Кельбаджаре и на других территориях в Карабахе, дал указания в связи с ходом учений.

Затем в пункте управления, развернутом в ходе учений, состоялась прямая видеосвязь Гасанова с Акаром. "В ходе видеосвязи министры подчеркнули важность совершенствования взаимодействия войск связи, организации единых систем связи и автоматизированного управления между войсками, а также продолжения совместных мероприятий в этой области. Министры обороны также оценили совершенствование оперативной совместимости между всеми видами войск азербайджанской и турецкой армий, разработку совместных оперативных планов, повышение боевого взаимодействия между подразделениями и другие действия", - подчеркивается в информации.

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Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
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