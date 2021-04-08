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Интерфакс-АВН

Пашинян на встрече с Путиным затронул вопрос о военнопленных, предлагает обсудить тему ПВО

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер Армении Никол Пашинян заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости урегулирования проблемы возвращения армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане.

"К сожалению, у нас есть удерживаемые лица в Азербайджане, и я очень рад, что по поводу решения этого вопроса у нас нет никаких разночтений", - сказал армянский премьер в ходе встречи в Москве с президентом РФ.

Пашинян напомнил, что в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября все заложники и военнопленные должны быть освобождены и возвращены на родину.

Кроме того, премьер Армении отметил: "Очень важно еще обсудить наши точки зрения по поводу решения нагорнокарабахской проблемы, потому что, к сожалению, проблема не решена, и по этому поводу мы должны также поговорить, обсудить какие-то взгляды на будущее".

Пашинян также предложил обсудить "некоторые нюансы деятельности объединенной российско-армянской группировки войск, объединенной системы ПВО".

"Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе, и в этом ключе надеюсь обсудить ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, Нагорном Карабахе и вокруг него, в Армении", - сказал премьер, обращаясь к Путину.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Пашинян заявил, что Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с РФ, что вытекает из долгосрочных стратегических интересов двух государств.

"Армения крайне заинтересована в поставках из России, чтобы иметь современное и совместимое, прежде всего, с Российской Федерацией и другими союзниками по ОДКБ, вооружение и боеприпасы", - сказал он.

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ОДКБ
Персоны
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