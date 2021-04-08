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Опровергнута работоспособность нарушающего законы физики двигателя

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Ученые Технологического университета Дрездена опровергли утверждение, что двигатель EM Drive способен генерировать тягу без реактивного выхлопа. Оказалось, что в испытаниях, проведенных командой лаборатории НАСА Eagleworks, была допущена ошибка, из-за которой специалисты перепутали эффект от нагрева измерительного инструмента с признаками тяги. Об этом сообщает издание Universe Today.

По словам разработчиков двигателя, EM Drive работает за счет отражения электромагнитного излучения от внутренних стенок сужающейся полости, что якобы создает тягу. Мировое сообщество ученых изначально отнеслось скептически к этой идее, поскольку EM Drive в таком случае должен был нарушать основополагающие физические законы: согласно принципу сохранения импульса, покоящийся объект не может двигаться без приложенной к нему силы. Однако в 2016 году специалисты Eagleworks подтвердили наличие слабой тяги, возникающей словно бы из ниоткуда.

В своем исследовании немецкие ученые воспроизвели экспериментальную установку, с которой работали в НАСА. Оказалось, что мнимая тяга стала результатом теплового эффекта, повлиявшего на шкалу измеряющего тягу прибора. При работе и нагреве двигателя происходила деформация крепежных элементов, в результате чего шкала сбивалась. Этот недостаток удалось устранить с помощью улучшенной конструкции подвески, а новые измерения не подтвердили работоспособность двигателя.


Леонид Немов

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Страны
Германия
Компании
NASA
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