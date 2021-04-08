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Российская газета

Уникальную "музейную" модификацию танка Т-54 заметили во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

На вооружении Вьетнамской народной армии продолжает находиться, по разным оценкам, 850 танков типа Т-54/55. Среди них есть очень редкие образцы, обладающие настоящей музейной ценностью.

Речь идет о "пятьдесят четвертом", выпускавшемся в период с 1947 по 1949 годы. Эта машина внешне отличается от ставших уже привычными более поздних модификаций литой башней с обратным скосом по всему периметру. Максимальная толщина ее брони достигает 200 мм, а верхней лобовой детали корпуса - 120 мм.

В качестве основного вооружения применена 100-мм пушка Д-10Т с боекомплектом в 34 снаряда. С ней спарен 7,62-мм СГ-43. На момент выпуска на надгусеничных полках в специальных бронированных коробках находились еще два курсовых пулемета. В результате общий боекомплект составлял 4500 патронов. Для обороны от атак с воздуха на крыше монтировался 12,7-мм ДШК.

Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода - 330 км. Экипаж - 4 человека.

Всего было выпущено более 600 таких танков. Но на тот момент они страдали массой "детских болезней", затруднявших их эксплуатацию в войсках. В результате конструкторы вновь занялись доработкой, позволившей, в конце концов, создать боевую машину, ставшую одним из лучших танков XX века.

Что касается этой модификации Т-54, то ее неоднократно модернизировали, например, убрали не оправдавшие себя курсовые пулеметы. На вьетнамском образце видны опорные катки более позднего типа. Некоторое количество таких танков отправили на экспорт: на Ближний Восток и, как теперь оказывается, во Вьетнам.

В то же время они оставались в Советской армии, снятые с них башни использовали в ходе строительства пограничных долговременных огневых точек.

В настоящее время такие Т-54-1 считаются большой редкостью, и заполучить их в свою экспозицию стремятся все музеи, собирающие историческую бронетехнику.


Алексей Моисеев

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Вьетнам
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