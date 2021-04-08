Беспилотник «отстрелялся» дроном

Беспилотные системы всё чаще объединяются в пары. На этот раз «подружились» БПЛА Kratos XQ-58A Valkyrie и Altius-600. Вчера, 6 апреля, портал thedrive.com сообщил о том, что Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) провела успешные испытания сброса полезной нагрузки с перспективного беспилотника.

Испытания проводились на полигоне Юма (штат Аризона). В ходе полёта дрон Altius-600 был выпущен из внутреннего отсека беспилотника XQ-58A Valkyrie. Также этот полёт стал дальнейшим этапом испытаний «Валькирии» — на этот раз беспилотник летел «выше и дальше», чем когда-либо ранее.

Пуск Altius-600 с XQ-58A Valkyrie Источник изображения: thedrive.com

Беспилотник Valkyrie XQ-58A разрабатывается в рамках программы Low Cost Attritable Strike (LCAS), одним из направлений которой является Low Cost Attritable Aicraft Technology (LCAAT) — разработка ведомого беспилотника для истребителя. Созданием БПЛА занимается компания Kratos Unmanned Aerial Systems совместно с Научно-исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL). Характеристики и возможности Valkyrie XQ-58A держатся в секрете. При этом в описании программы LCAAT указывается, что длина беспилотника составляет чуть более 9 м, размах крыла — 8,2 м, полезная нагрузка — порядка 270 кг, которые могут размещаться во внутреннем отсеке или на внешних подвесах.

Altius-600 — небольшой беспилотник массой порядка 12 кг. Благодаря модульной конструкции этот дрон может оснащаться различными типа полезной нагрузки — боеголовками и различными разведывательными модулями. Altius-600 может находиться в воздухе до 4 часов, преодолевая до 440 км.