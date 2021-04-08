Войти
WarSpot

Беспилотник «отстрелялся» дроном

466
0
0

Беспилотные системы всё чаще объединяются в пары. На этот раз «подружились» БПЛА Kratos XQ-58A Valkyrie и Altius-600. Вчера, 6 апреля, портал thedrive.com сообщил о том, что Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) провела успешные испытания сброса полезной нагрузки с перспективного беспилотника.

Испытания проводились на полигоне Юма (штат Аризона). В ходе полёта дрон Altius-600 был выпущен из внутреннего отсека беспилотника XQ-58A Valkyrie. Также этот полёт стал дальнейшим этапом испытаний «Валькирии» — на этот раз беспилотник летел «выше и дальше», чем когда-либо ранее.

Пуск Altius-600 с XQ-58A Valkyrie

Источник изображения: thedrive.com

Беспилотник Valkyrie XQ-58A разрабатывается в рамках программы Low Cost Attritable Strike (LCAS), одним из направлений которой является Low Cost Attritable Aicraft Technology (LCAAT) — разработка ведомого беспилотника для истребителя. Созданием БПЛА занимается компания Kratos Unmanned Aerial Systems совместно с Научно-исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL). Характеристики и возможности Valkyrie XQ-58A держатся в секрете. При этом в описании программы LCAAT указывается, что длина беспилотника составляет чуть более 9 м, размах крыла — 8,2 м, полезная нагрузка — порядка 270 кг, которые могут размещаться во внутреннем отсеке или на внешних подвесах.

Altius-600 — небольшой беспилотник массой порядка 12 кг. Благодаря модульной конструкции этот дрон может оснащаться различными типа полезной нагрузки — боеголовками и различными разведывательными модулями. Altius-600 может находиться в воздухе до 4 часов, преодолевая до 440 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
AFRL
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.01.2020
Беспилотный истребитель XQ-58А Valkyrie завершил четвертое летное испытание
29.01.2020
В США возобновились испытания беспилотного ведомого XQ-58 Valkyrie
20.09.2019
В США назвали сроки тестов XQ-58A Valkyrie с навесным оборудованием
11.03.2019
Полёт "Валькирии"
11.03.2019
Первый полет американского беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ