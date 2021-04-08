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Российская газета

Российский МиГ-31 отогнал приближавшийся к границе самолет ВВС Норвегии

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Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА Новости

В среду, 7 апреля, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, приближающуюся со стороны Норвегии к нашей государственной границе. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

Отмечается, что для опознавания неизвестного воздушного объекта, а также для недопущения нарушения российской границы в небо был поднят истребитель МиГ-31, входящий состав дежурных сил ПВО Северного флота. "После этого экипаж российского самолета идентифицировал цель - это оказался самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20", состоящий на вооружении ВВС Норвегии", - рассказали в НЦУО.

Российский истребитель сопроводил потенциального нарушителя, который развернулся над акваторией Баренцева моря. После инцидента российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, рассказали военные.

Подчеркивается, что полет нашего Миг-31 был выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".


Иван Петров

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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
МиГ-31
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