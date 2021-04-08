Российский МиГ-31 отогнал приближавшийся к границе самолет ВВС Норвегии

В среду, 7 апреля, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, приближающуюся со стороны Норвегии к нашей государственной границе. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

Отмечается, что для опознавания неизвестного воздушного объекта, а также для недопущения нарушения российской границы в небо был поднят истребитель МиГ-31, входящий состав дежурных сил ПВО Северного флота. "После этого экипаж российского самолета идентифицировал цель - это оказался самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20", состоящий на вооружении ВВС Норвегии", - рассказали в НЦУО.

Российский истребитель сопроводил потенциального нарушителя, который развернулся над акваторией Баренцева моря. После инцидента российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, рассказали военные.

Подчеркивается, что полет нашего Миг-31 был выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Иван Петров