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Российская газета

Представители военных ведомств РФ и Ирака обсудили вопросы сотрудничества

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Автомобиль УАЗ-469 (УАЗ-3151) ВС Ирака
Автомобиль УАЗ-469 (УАЗ-3151) ВС Ирака.
Источник изображения: rg.ru

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в Москве провел встречу с главой народного ополчения Ирака Фалехом Файядом.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации в Ближневосточном регионе. Кроме того, Фомин и Файяд обсудили вопросы текущего состояния двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их развития.

Как подчеркнули в российском военном ведомстве, беседа прошла в дружественной обстановке. На встрече была подтверждена готовность участников к дальнейшему развитию российско-иракского взаимодействия в области обороны, безопасности и борьбы с терроризмом.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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