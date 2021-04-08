Представители военных ведомств РФ и Ирака обсудили вопросы сотрудничества

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в Москве провел встречу с главой народного ополчения Ирака Фалехом Файядом.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации в Ближневосточном регионе. Кроме того, Фомин и Файяд обсудили вопросы текущего состояния двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их развития.

Как подчеркнули в российском военном ведомстве, беседа прошла в дружественной обстановке. На встрече была подтверждена готовность участников к дальнейшему развитию российско-иракского взаимодействия в области обороны, безопасности и борьбы с терроризмом.

Александр Степанов