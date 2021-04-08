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Российская газета

На Дне инноваций Минобороны РФ представили более 200 проектов

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

В среду, 7 апреля в Анапе на базе военного технополиса "ЭРА" открылась выставка "День инноваций Минобороны России".

Этой теме посвящены более 200 инновационных проектов, в том числе в области искусственного интеллекта, медицины, беспилотной авиации и информационных технологий. Свои уникальные разработки, созданные совместно с лабораториями технополиса, на выставке представили свыше сотни отечественных предприятий и организаций. Как сообщили в Минобороны РФ, все эти проекты прошли всестороннюю экспертную оценку на предмет новизны и актуальности для Вооруженных сил РФ.

На площади более 4 тысяч квадратных метров представлены образцы крупногабаритной военной техники, а также макетные и стендовые решения, демонстрирующие прорывные технологии. Сама экспозиция разделена на восемь тематических кластеров с учетом направлений исследований, которые проводят в технополисе "Эра". Выставочная программа предусматривает не только статический показ экспонатов, но и включает научно-деловую программу, а также экскурсии по лабораториям военного иннограда.

В Минобороны РФ напомнили, что ведомственный День инноваций проводят для изучения передовых технологий, оценки новой продукции военного и двойного назначения и определения возможности ее использования в интересах Минобороны России.


Юрий Гаврилов

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