Кубрин призвал продумать концепцию ИТ-безопасности Союзного государства

Новейшие информационные технологии становятся приоритетным направлением в деле безопасности Союзного государства. Об этом говорили участники экспертной секции "Единое правовое пространство, оборона и безопасность - фундамент Союзного государства".

Как заметил модератор секции, заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин, угрозы в адрес Союзного государства нарастают:

- Вызовы проявляются в самых различных сферах. Поэтому нам необходимо повышать взаимодействие силовых структур, министерств обороны и внутренних дел, спецподразделений. Мы должны обеспечить надежность наших границ, а также комфортное и безопасное существование граждан. Сегодня очень важно взаимодействие и в решение вопросов законотворчества, что должно обеспечить нормативно-правовые основы для совместных действий.

Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и Регламенту Артем Туров обратил внимание на необходимость завершить работу над концепцией сближения законодательств двух стран. Союзные парламентарии считают, что пора переходить к следующему этапу формирования единого правового пространства Союзного государства.

- Необходимо создавать механизмы принятия обязательных актов прямого действия и модельных законодательных актов по самому широкому кругу вопросов, - подчеркнул Артем Туров.

Заведующая сектором информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН Татьяна Полякова предложила разработать концептуальный документ планирования своих позиций и оценки вызовов и угроз, информационной безопасности, благодаря чему произойдет сближение законодательств России и Беларуси.

Обсуждались также вопросы военной и пограничной безопасности Союзного государства. Как подчеркнул замначальника Генерального штаба ВС Беларуси - начальник Главного оперативного управления Павел Муравейко, Россия и Беларусь вышли на новый уровень сотрудничества. Разработана правовая база, позволяющая формировать и реализовывать согласованную политику на международной арене.

- Кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики - военная доктрина Союзного государства, - отметил Павел Муравейко. Ее необходимо утвердить на Высшем Госсовете.

Заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Сергей Новиков отметил, что Беларусь и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы.

Подводя итоги заседания, Алексей Кубрин отметил, что сегодня необходимо переходить к созданию реальных концепций по определенным направлениям. Продумать создание концепции по информационной безопасности Союзного государства. Соответствующие законодательные акты по информационной безопасности есть и в Беларуси, и в России, они были приняты с разницей в четыре года. Необходимо заниматься консолидацией и сближением этих направлений. Дальше необходимо двигаться только с использованием современных технологий. Надо возвращаться к суперкомпьютерной тематике. Речь также идет об использовании самых современных космических технологий, которые обеспечивают сбор и обработку информации, как для силовых структур, так и общегражданского назначения. Необходимо повышать совместное взаимодействие всех структур.

Юлия Васильева (julia@rg.ru)