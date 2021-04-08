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Российская газета

Опубликованы фото доставленных в Хабаровск "летающих танков" Т-80БВМ

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Источник изображения: Минобороны РФ

Несколько десятков новейших Т-80БВМ впервые поступило в Восточный военный округ. Как сообщает пресс-служба ВВО, в минувший вторник боевые машины на железнодорожном эшелоне доставлены в Хабаровск.

Техника была разгружена и отправлена в расположение одного из мотострелковых соединений. Сообщается, что личный состав прошел необходимое переобучение на специализированных курсах.

Экипажи осваивали боевое применение и эксплуатацию вверенной материальной части с помощью компьютеризированных тренажеров. Благодаря этому процесс обучения проводится в предельно сжатые сроки. Ожидается, что уже в ближайшее время танки задействуют на полигоне.

Военнослужащие Восточного военного округа уже имеют опыт эксплуатации более ранних модификаций танков с газотурбинными двигателями.

Известно, что за свои высокие скоростные и маневренные характеристики Т-80 прозваны "летающими". В настоящее время на эту самую совершенную версию "восьмидесятого" смонтирована силовая установка мощностью 1250 л.с., благодаря чему появилась возможность разгоняться до 80 км/ч.

Мощное вооружение и совершенная система управления огнем с тепловизором дают возможность эффективно бороться с различными бронированными целями. Собственная же защита делает танк неуязвимым для средств поражения противника.


Алексей Брусилов

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