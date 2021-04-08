Войти
Российская газета

Для космонавтов и военных создали робота-манипулятора

481
0
0
Источник изображения: rg.ru

На выставке в военном технополисе "ЭРА" представили нового многофункционального робота-манипулятора. Как утверждают его создатели, он, в частности, может стать хорошим помощником для космонавтов и моряков ВМФ.



Разработчики пояснили, что их изделие способно с высокой точностью и скоростью выполнять сложные пространственные операции, например, работать на орбите и на большой глубине. Преимущество робота также кроется в его небольшой массе, высокой удельной мощности и возможности оснащения манипулятора датчиками обратной, в том числе тактильной, связи.

Его оборудовали системами технического зрения, которые позволяют устанавливать эту машину на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения.

В космической сфере эта новинка может использоваться в качестве манипулятора для спутника-инспектора, технического обслуживания, ремонта орбитальных аппаратов, развертывания и обслуживания антенн космического базирования.

Что касается применения робота в ВМФ, то манипулятор пригоден для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Он может выполнять работы на больших глубинах,использоваться инженерными войсками на различных подвижных платформах и при разминировании местности и объектов.

В сухопутных войсках новинку, по мнению ее разработчиков, целесообразно применять в составе робототехнических комплексов для обеспечения заряжания и обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
НПА
Робот
Похожие новости
30.01.2018
Финал соревнований морских роботов пройдет во Владивостоке
16.03.2017
Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ до конца года получат 12 подводных роботов «Марлин-350»
10.06.2016
Соло русского "Клавесина"
13.01.2015
Базовые робототехничекие технологии: современное состояние, проблемы, пути их решения
12.08.2013
Роботизация военного сознания
26.02.2010
ВМС Великобритании получили подводного робота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ