Для космонавтов и военных создали робота-манипулятора

На выставке в военном технополисе "ЭРА" представили нового многофункционального робота-манипулятора. Как утверждают его создатели, он, в частности, может стать хорошим помощником для космонавтов и моряков ВМФ.

Разработчики пояснили, что их изделие способно с высокой точностью и скоростью выполнять сложные пространственные операции, например, работать на орбите и на большой глубине. Преимущество робота также кроется в его небольшой массе, высокой удельной мощности и возможности оснащения манипулятора датчиками обратной, в том числе тактильной, связи.

Его оборудовали системами технического зрения, которые позволяют устанавливать эту машину на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения.

В космической сфере эта новинка может использоваться в качестве манипулятора для спутника-инспектора, технического обслуживания, ремонта орбитальных аппаратов, развертывания и обслуживания антенн космического базирования.

Что касается применения робота в ВМФ, то манипулятор пригоден для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Он может выполнять работы на больших глубинах,использоваться инженерными войсками на различных подвижных платформах и при разминировании местности и объектов.

В сухопутных войсках новинку, по мнению ее разработчиков, целесообразно применять в составе робототехнических комплексов для обеспечения заряжания и обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем.

Юрий Гаврилов