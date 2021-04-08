Российский МиГ-31 «встретил» норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 «встретил» в районе Баренцева моря самолет-разведчик ВВС Норвегии, приближавшийся к границе, сообщили 7 апреля в Национальном центр управления обороной РФ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении.

Цель была идентифицирована как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии. Российский самолет сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

После разворота иностранного самолета от границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. В центре отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее 11 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оценивает решение Осло разместить на своей авиабазе в районе Тронхейма американские бомбардировщики как шаг по наращиванию военной активности.

О том, что ВВС США намерены разместить в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и 200 летчиков, чтобы оказать «давление» на Россию, американские СМИ писали 3 февраля.

По данным прессы, американские военные были намерены вылететь с авиабазы в Техасе и дислоцироваться на военном аэродроме в центральной части Норвегии, чтобы провести первые учения.