«Калашников» досрочно передал Минобороны управляемые ракеты «Вихрь-1»

Концерн «Калашников» досрочно завершил выполнение гособоронзаказа на 2021 год по поставкам Минобороны России управляемых ракет «Вихрь-1». Об этом говорится 7 апреля в сообщении на сайте Минпромторга.

«С момента возобновления госконтракта весной 2014 года нам удалось в кратчайшие сроки не только наладить крупносерийное производство новых ракет «Вихрь-1», но и решить вопрос с заменой импортных комплектующих на отечественные», — отметил генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

«Калашников» стал победителем конкурса Минобороны в июле 2013 года и в октябре 2015 года передал ведомству первую партию ракет. Общая стоимость госконтракта составила около 13 млрд рублей.

Управляемая ракета «Вихрь-1» предназначена для поражения бронированной техники, а также низкоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 10 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 тыс. м.

Носителями ракет являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

В марте государственная комиссия завершила испытания модульного пистолета Лебедева, разработанного группой компаний «Калашников». Отмечается, что разработка пистолета началась в 2017 году с учетом тактико-технического задания Росгвардии.