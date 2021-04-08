Войти
Известия.ru

«Калашников» досрочно передал Минобороны управляемые ракеты «Вихрь-1»

581
0
+3
Источник изображения: Фото: minpromtorg.gov.ru

Концерн «Калашников» досрочно завершил выполнение гособоронзаказа на 2021 год по поставкам Минобороны России управляемых ракет «Вихрь-1». Об этом говорится 7 апреля в сообщении на сайте Минпромторга.

«С момента возобновления госконтракта весной 2014 года нам удалось в кратчайшие сроки не только наладить крупносерийное производство новых ракет «Вихрь-1», но и решить вопрос с заменой импортных комплектующих на отечественные», — отметил генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

«Калашников» стал победителем конкурса Минобороны в июле 2013 года и в октябре 2015 года передал ведомству первую партию ракет. Общая стоимость госконтракта составила около 13 млрд рублей.

Управляемая ракета «Вихрь-1» предназначена для поражения бронированной техники, а также низкоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность стрельбы составляет до 10 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 тыс. м.

Носителями ракет являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

В марте государственная комиссия завершила испытания модульного пистолета Лебедева, разработанного группой компаний «Калашников». Отмечается, что разработка пистолета началась в 2017 году с учетом тактико-технического задания Росгвардии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
Ка-52
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Росгвардия
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
25.08.2017
Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
14.08.2017
"Созвездие" передают в частные руки
28.06.2017
Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
24.12.2013
«Калашников» определил приоритеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ