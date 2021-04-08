Семьи погибших военных смогут оформить ветеранские книжки

Родные погибших военнослужащих смогут получить удостоверение члена семьи ветерана боевых действий, если сам ветеран не смог сделать этого при жизни. Такой законопроект приняла сегодня Госдума во втором, основном чтении.

Выдача удостоверения осуществляется на основании документов, подтверждающих факт смерти военнослужащих, а также факт их участия в боевых действиях или выполнения специальных задач, говорится в сопроводительных документах.

"Речь идет о тех случаях, когда ветеран боевых действий не успел при жизни получить удостоверение о своем статусе", - пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что сейчас такое удостоверение необходимо при назначении мер социальной поддержки, например, компенсации половины расходов на оплату коммунальных услуг. "А когда его нет, родственникам приходится подтверждать свои права в суде. Закон избавит семьи ветеранов от этой процедуры", - подчеркнул председатель ГД.

Галина Мисливская