Войти
Российская газета

Семьи погибших военных смогут оформить ветеранские книжки

509
0
0
Источник изображения: Константин Михальчевский/РИА Новости

Родные погибших военнослужащих смогут получить удостоверение члена семьи ветерана боевых действий, если сам ветеран не смог сделать этого при жизни. Такой законопроект приняла сегодня Госдума во втором, основном чтении.

Выдача удостоверения осуществляется на основании документов, подтверждающих факт смерти военнослужащих, а также факт их участия в боевых действиях или выполнения специальных задач, говорится в сопроводительных документах.

"Речь идет о тех случаях, когда ветеран боевых действий не успел при жизни получить удостоверение о своем статусе", - пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что сейчас такое удостоверение необходимо при назначении мер социальной поддержки, например, компенсации половины расходов на оплату коммунальных услуг. "А когда его нет, родственникам приходится подтверждать свои права в суде. Закон избавит семьи ветеранов от этой процедуры", - подчеркнул председатель ГД.


Галина Мисливская

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ