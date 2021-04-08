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Российская газета

Дальневосточные части усиливают модернизированными танками Т-80БВМ

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Источник изображения: rg.ru

Сухопутные соединения и части Дальневосточного военного округа (ДВО) усиливают современными танками Т-80БВМ. Эти боевые машины, в частности, впервые поступили на вооружение дислоцированной в Хабаровском крае мотострелковой дивизии. Несколько десятков Т-80БВМ доставили в ее гарнизоны по железной дороге. К приему техники дальневосточники подготовились заранее - в парках оборудовали места для хранения и обслуживания новых танков.

Экипажи боевых машин прошли специальный курс обучения, в том числе на современных компьютерных тренажерах. Они помогают не только освоить вождение и стрельбу из Т-80БВМ, но и создают виртуальную картинку различных видов боя. На этих тренажерах танкисты учатся правильно действовать на марше, в наступлении и обороне. В пресс-службе ДВО уточнили, что как только в дивизии примут и обслужат новую технику, Т-80БВМ выведут на полигон для "обкатки" и решения учебно-боевых задач.

Эти танки поставляют в вооруженные силы с 2019 года. В августе прошлого года десять машин поступили в подмосковную Кантемировскую дивизию. Это была уже вторая партия такой бронетехники в соединении. Строго говоря, Т-80БВМ нельзя назвать совершенно новым танком. Известно, что в результате модернизации базовой "восьмидесятки" были повышены все основные ее характеристики, в том числе, огневая мощь, защищенность, подвижность и управляемость. Выросла и дальность стрельбы различными типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости.

На усовершенствованный Т-80БВМ установили стабилизатор вооружения и полностью отечественный прицел наводчика "Сосна-У" с визирным, тепловизионным и дальномерным каналами, а также с каналом управления ракетой. 46-тонную машину снабдили 125-мм пушкой и доработанным газотурбинным двигателем ГТД-1250. За счет этого, в частности, снизился расход топлива при работе силовой установки на стоянке, когда включена система управления огнем.

Свой прибор наблюдения ТВН-5 появился у механика - водителя танка. Повышение командной управляемости там обеспечивает новая ультракоротковолновая радиостанция "Акведук". Для большей живучести в бою машину оснастили тремя видами защиты: комплексом модульной динамической защиты "Реликт", противокумулятивными решетчатыми экранами и системой активной защиты "Арена-М".


Юрий Гаврилов

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