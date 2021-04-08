Путин не будет приглашать иностранных лидеров на парад Победы

Гости из зарубежных стран не будут приглашаться на празднование 9 мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников», - ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли рассылаться на парад Победы этого года приглашения иностранным лидерам.

Песков подчеркнул, что «в остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями».

Ранее сообщалось, что в этом году в главном военном параде страны планируется задействовать более 12 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов — 53 самолета и 23 вертолета, пишет ТАСС.