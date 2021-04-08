Зов Украины: сделайте нас членом НАТО! Россия ответила (Haber7, Турция)

Украина хочет в НАТО, и Зеленский просит альянс подготовить план действий относительно членства. Так он хочет послать России «реальный сигнал». Турецкие читатели советуют Украине хорошенько подумать. «Украина, если ты понадеешься на НАТО и пойдешь войной на Россию, тебе конец», — сказал один из них.

На фоне продолжающейся напряженности между Россией и Украиной все внимание мира приковано к этому региону. Перед угрозой возможного вмешательства Москвы Украина ждет поддержки от НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский перед угрозой вмешательства России поднял на повестке дня членство его страны в НАТО. Зеленский отметил, что это станет "реальным сигналом" для России.

Украина хочет стать членом НАТО

Из-за напряженности между Украиной и Россией, которая снова стала нарастать в связи с активностью российских войск у границы с Украиной, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Согласно заявлению украинской стороны, президент Зеленский в ходе разговора отметил, что его страна желает присоединиться к альянсу, и попросил НАТО подготовить план действий относительно членства. Зеленский подчеркнул, что это станет "реальным сигналом" для России.

Президент Украины сказал, что НАТО - это "единственный путь" к прекращению войны в Донбассе, и призвал страны, которые являются членами альянса, усилить военное присутствие в Черном море в качестве фактора для сдерживания России.

А в Кремле заявили, что членство Украины в НАТО только "усугубит" ситуацию.

НАТО обещает солидарность

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с Владимиром Зеленским выразил приверженность солидарности с Украиной, однако не поднимал вопрос о возможности военной поддержки. "Позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить обеспокоенность относительно военных действий России на Украине и вокруг нее, а также продолжающихся нарушений режима прекращения огня", - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что альянс продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и сохраняет приверженность построению тесного партнерства.

Напряженность между Украиной и Россией

В конце марта текущего года украинская армия заявила, что российские вооруженные силы перебрасывают войска к границам Украины под предлогом военных учений.

При этом Кремль отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению и это ни для кого не представляет никакой угрозы.

Столкновения между пророссийскими сепаратистами, объявившими о своей так называемой независимости в районе Донбасса на востоке Украины, и киевской администрацией периодически продолжаются с 2014 года. В результате столкновений к настоящему времени погибло более 13 тысяч человек.

Ответ России о НАТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что членство Украины в НАТО только еще более усугубит ситуацию в Донбассе.

Это заявление пресс-секретаря президента РФ последовало за заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что конец войне в Донбассе может положить только членство его страны в НАТО.

"Мы сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - ответил Песков.

Комментарии читателей

волкан: Если они вступят в НАТО, мы погибли. Русские нападут на нас, ближе всех мы.

эфе: Вам придется долго ждать помощи от НАТО.

Хасан Тахсин: эфе, думаю, помогут, так как на противоположной стороне - Россия.

трудная ситуация: Если Украина вступит в НАТО, то под носом у России будет крупная ядерная держава.

Давут: Украина останется ни с чем, НАТО - значит обман.

Турция: Помогла ли НАТО, когда Турция вошла в Сирию? Все это ложь, не верь, Украина.

Дадаш: НАТО содействует терактам против своего же члена Турции, передает террористам тысячи грузовиков с оружием. Занимайтесь своими делами, Россия вас сотрет в порошок.

Эмрулла: Украина, если ты понадеешься на НАТО и пойдешь войной на Россию, тебе конец. Турция, член НАТО, отправит войска против России? Это смешно. Наши главные враги - США и Китай, даже Китай в большей степени. Это коммунисты, и у них вообще нет уважения к человеку.

любящий президента: Ради Украины НАТО не будет воевать. Украина, подумай. Они бросили нас во время кризиса с уничтожением российского самолета.

муртаза: НАТО даже Турции не помогла за все это время. Мы всегда полагались только на себя и продолжаем это делать. И Украине не поможет, ограничится поддержкой на словах.

Мемо: Вы еще увидите, что такое НАТО. Запад использует Украину, а затем оккупирует. НАТО ловко расправляется со всеми стремящимися на Запад.

Эмрах: Русский медведь против мыльного пузыря НАТО.

Юмор: Эмрах, русский медведь возьмет этот матч. НАТО не пойдет на такие расходы и риски.

ГОСТЬ: Они будут заставлять Украину аннулировать соглашения, которые она заключила и планирует заключить с Турцией, по таким военным вопросам, как оборонная промышленность, совместное производство оружия, обмен информацией.

мерт: Если бы Украина в свое время предоставила Крыму и крымчанам самостоятельность, этого не было бы.

ХАМЗА: Украина! Не попадай на эту удочку НАТО, США, ЕС. Они бросят тебя на полпути так же, как Грузию, которую сами же подначивали.

НИЯЗИ КАРАДЖА: Утопающий за соломинку хватается. Мы вступили, и что? Годами боремся с переворотами.

сильке: НАТО и США - враги мусульманских стран, они ничего не сделают России, собака собаку не укусит.