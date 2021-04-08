Die Welt (Германия): Украина требует ускорить ее прием в НАТО в качестве «сигнала» России

Украинский президент Зеленский требует как можно скорее сделать Украину членом НАТО в качестве «сигнала» в адрес России. По его словам, это единственный способ закончить войну в Донбассе, и Запад обязан помочь. А вот немецкие читатели Die Welt от идеи принять Украину в альянс не в восторге.

Украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы его страна как можно скорее вступила в НАТО. Как он написал в Твиттере, это единственный способ прекратить войну в Донбассе. Россия отреагировала немедленно

Перед лицом растущего напряжения в отношениях с Россией украинский президент Владимир Зеленский призвал НАТО ускорить вступление своей страны в военный альянс.

"Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе", - написал Зеленский во вторник в Твиттере, имея в виду проблемный регион на востоке Украины. По его словам, ускоренное вступление Украины в НАТО станет "настоящим сигналом для России".

Кремль отреагировал немедленно и заявил, что членство Украины в НАТО только обострит обстановку на востоке Украины. "Мы сильно сомневаемся, что это поможет Украине справиться с решением ее внутренних проблем, - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. - С нашей точки зрения, это только усугубит ситуацию". По его словам, для миллионов жителей самопровозглашенных республик на востоке Украины "членство в НАТО - глубоко неприемлемая перспектива".

С середины февраля вновь усилились бои пророссийских сепаратистов с правительственными войсками на востоке Украины. Последние сообщения о массированных перемещениях войск вызвали серьезную обеспокоенность на Западе. По данным украинского правительства, в России сейчас тысячи военных подтягиваются к северной и восточной границам Украины, а также на аннексированный Москвой украинский полуостров Крым.

.@jensstoltenberg, we are committed to reforming our army and defense sector, but reforms alone will not stop Russia. @NATO is the only way to end the war in #Donbas. Ukraine's MAP will be a real signal for #Russia pic.twitter.com/wdkp4LWxxD - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021



Руководство НАТО отреагировало на требование украинского президента сдержанно. При приеме новых членов альянс проводит "политику открытых дверей" и подтверждает приверженность своим решениям от 2008 года о возможном вступлении Украины, сказал во вторник один из представителей НАТО. Но в то же время альянс ожидает от Киева продолжения реформ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) после телефонного разговора с Зеленским осудил "военные действия России внутри и вокруг Украины" и "продолжающиеся нарушения перемирия".

Как заявил Столтенберг, НАТО "решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины". Альянс остается верен "тесному партнерству с Украиной". Военное вмешательство НАТО в конфликт с Россией он исключает. Но с момента аннексии полуострова Крым в марте 2014 года Россией альянс усилил помощь украинским вооруженным силам. Для этого были созданы доверительные фонды, поддерживающие такие программы, как разминирование территорий или защита от кибератак.

Внешнеполитический спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) назвал сообщения о перемещениях российских войск на восточной и северной границах Украины во вторник "крайне тревожными". По его словам, российское "бряцание оружием" в высшей степени опасно и "усиливает нестабильность в Европе". Новая агрессия России против Украины потрясет "основы европейской системы безопасности", предостерег Хардт.

В ходе длящегося с 2014 года конфликта с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины погибли более 13 тысяч человек. В июле прошлого года конфликтующие стороны договорились о перемирии, но с тех пор его неоднократно нарушали. По сообщениям украинской армии, в ходе последнего инцидента в понедельник в боях с сепаратистами на востоке страны погибли двое солдат правительственных войск. А с начала года жертвами конфликта стали уже 23 украинских солдата. Для сравнения, за весь прошлый год жертв было 50.

Комментарии читателей

Tor s.

Скоро придется защищать свободу не только на Гиндукуше. Нашему бундесверу будет недалеко ездить на маневры НАТО на российских границах.

Herbert S.

СМИ не полностью освещают положение на Украине. Со стороны Запада и Польша пользуется Украиной в своих целях, предоставляя украинцам польское гражданство, кстати весьма успешно.

Lutz G.

"Членство в НАТО - единственный путь для окончания войны в Донбассе". Война не закончится, а только разгорится. Русские больше никогда не допустят ситуации, которая потребует от них 20 миллионов человеческих жизней или больше.

Ferenc C.

Русские и украинцы в языковом и культурном отношении ближе друг к другу, чем гессенцы и баварцы. Кто имеет право их разделять и натравливать друг на друга?

Markus K.

Они это делают по собственной инициативе. Разве не понятно?

E. R.

Что, черт возьми, Запад забыл на Украине?! Европейцам и американцам нужно заняться собственными проблемами. Принять Украину в НАТО - это чистое самоубийство!

Thomas S.

Тактические игры Путина в Белоруссии и на Украине имеют целью дестабилизировать ЕС. У него получится, времени у него теперь до 2036 года.

Jörg G.

Делать это Путину не понадобится - он подождет, пока Европе не станет совсем недееспособной, и соберет черепки.

Sitges

Никогда не забуду, как этот комик Зеленский в свое время подлизывался к Трампу. Все записано на пленку. Несмотря на все стратегическое давление, блок НАТО не должен идти на прием Украины. Пока эти насквозь коррумпированные страны не начнут активно и собственными силами развиваться в сторону демократии, они потенциально принесут еще больше проблем, а их и так хватает. Украине так же не место в НАТО, как и Турции в ЕС.

Vancouver-Horst

Украина несказанно больше годится для НАТО, чем Турция! После того как Турция стала активно вмешиваться в сирийскую гражданскую войну как подстрекатель и поставщик оружия, ее уж точно следовало выгнать из НАТО!

Gerhard K.

Участники этого форума никогда не спрашивали себя, почему США выбрали для своих геополитических маневров против России не Латакию/Тартус в Сирии? Почему Украина? Нищая, насквозь коррумпированная страна на границе с Россией. Предполагаю, что они пожалели население.

Hartmut Olffers

"Членство в НАТО - единственный путь для окончания войны в Донбассе". Наверное, это самый быстрый способ втянуть НАТО в войну. Надеюсь, что никто не рискнет защищать нашу свободу теперь и в Донбассе.

Tacki

Украина играет с огнем и провоцирует Россию, чтобы потом укрыться под знаменами НАТО. Если НАТО на это пойдет, то создастся опасная ситуация, с которой Путин не смирится - и правильно сделает. И тогда начнется война.

Ulrich S.

С одной стороны, Украина хочет получать дешевый газ из России. Но по-русски на Украине говорить запрещают. Странные представления у этого правительства. Они не имеют ничего общего с НАТО.

Ulrich S.

О вступлении Украины в НАТО не может быть и речи! Нужно найти решение для русскоязычного большинства в этих областях.