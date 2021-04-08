The Globe and Mail (Канада): Украина просит у Канады помощи во вступлении в НАТО, пока Россия наращивает свои войска у границы

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщает The Globe and Mail, Зеленский попросил Канаду помочь Украине скорее вступить в НАТО, чтобы спастись от России, которая якобы готовится к войне. Но эксперт из Оттавы сомневается, что Киев добьется успеха.

Украина обращается к Оттаве с просьбой помочь ей убедить членов военного альянса НАТО разрешить встать на путь к членству в этой организации. Киев решился на этот шаг в связи с тем, что Россия наращивает численность войск рядом с восточной границей Украины

Во вторник, 6 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Посол Украины в Канаде рассказал в интервью изданию The Globe and Mail, что "важной частью этого разговора" стал вопрос о стремлении Киева вступить в НАТО.

Разговор состоялся в тот же день, когда Зеленский публично призвал НАТО предоставить Украине План действий по членству в этом альянсе.

"НАТО - это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе", - сказал Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg).

По словам Зеленского, План действий по подготовке к членству в НАТО "станет реальным сигналом для России".

Посол Киева в Канаде Андрей Шевченко сказал в интервью, что, хотя он не участвовал в разговоре Трюдо и Зеленского, Украина просит канадское правительство помочь ей убедить других членов НАТО предоставить Украине этот план действий.

"Мы рассчитываем, что Канада поддержит нас в получении Плана действий по подготовке к членству в НАТО", - сказал Шевченко.

План действий по подготовке к членству в НАТО не гарантирует вступление в этот альянс, однако он представляет собой механизм, позволяющий странам подготовиться к членству. В нем прописаны стандарты, которым страны должны соответствовать, если они хотят стать членами НАТО.

Посол Украины объяснил это следующим образом: "Как только вы туда попадаете, вы уже примерно понимаете, куда эскалатор вас доставит".

"До сих пор Канада поддерживала нас в нашем стремлении вступить в НАТО. Мы просим Канаду о большем. Мы просим Канаду донести эту мысль до других, возможно, более скептически настроенных партнеров внутри альянса", - сказал посол.

По его словам, Украина благодарна за помощь, которую Канада ей уже оказала, в том числе за то, что Канада стала первой западной страной, признавшей независимость Украины, когда та вышла из состава Советского Союза в 1991 году. Сейчас в Канаде живут около 1,4 миллиона человек украинского происхождения.

"Теперь мы рассчитываем, что Канада поможет нам наладить хорошую коммуникацию со всеми членами НАТО, и надеемся, что Канада поможет нам получить План действий по подготовке к членству, что она поможет нам стать полноправным членом НАТО со всеми преимуществами, которые мы можем привнести в этот альянс".

С конца марта Россия стягивает войска к границе с Украиной недалеко от украинского Донбасса, где Киев с 2014 года ведет борьбу с поддерживаемыми Москвой сепаратистами. В том же году Россия захватила и аннексировала украинский Крымский полуостров. По оценкам украинской стороны, с начала конфликта в Донбассе там погибли около 14 тысяч человек, включая 24 украинских солдат, убитых в этом году.

Кремль заявил, что маневры российских военных у украинской границы не несут никакой угрозы для Украины или какой-либо другой страны и что Москва вольна перемещать свои войска на собственной территории так, как считает нужным.

Инструкторы канадских вооруженных сил проводят подготовку украинских военных на Украине с 2015 года, чтобы помочь этой стране справиться с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донбассе. Канадская миссия Operation Unifier, в которой задействованы около 200 канадских военных, развернута в семи местах по всей Украине, включая Одессу.

По словам Шевченко, опыт Канады в подготовке украинских солдат делает ее подходящей страной для того, чтобы убедить других членов НАТО в необходимости принять Украину в альянс.

По словам украинского посла, Киев очень обеспокоен наращиванием российских войск у границы, которое, как он подчеркнул, сопровождается всплеском пропаганды со стороны России. Украинские чиновники не верят, что это всего лишь военные учения.

"Мы видим четкие признаки того, что они готовят российское население к масштабным военным действиям на Украине", - заявил Шевченко.

Он добавил, что, согласно одной из теорий, Москва проверяет степень решимости администрации президента США Джо Байдена, а также то, как союзники Украины будут реагировать на угрозу.

Тем не менее, по словам Шевченко, Украина нуждается в решительном ответе со стороны друзей и союзников.

"Так или иначе, будь то проверка на прочность или реальные приготовления, мы считаем, что консолидированная, скоординированная реакция свободного мира должна быть очень твердой, очень четкой и очень решительной".

Территориальный спор Украины с Россией может оказаться серьезным препятствием для ее попыток стать членом НАТО. В исследовании 1995 года, в котором были изложены руководящие принципы для расширения НАТО, говорится, что страны-кандидаты должны мирным образом уладить все свои территориальные споры и что "урегулирование этих споров станет одним из факторов, определяющих, будет ли то или иное государство приглашено стать членом альянса".

С точки зрения Шевченко, это чисто академический вопрос, и нет никаких формальных правил, которые запрещали бы принимать в альянс нового члена, имеющего неурегулированный территориальный спор.

"Я думаю, на Западе и внутри НАТО все больше укрепляется консенсус, что агрессия Российской Федерации является не препятствием, а скорее еще одной причиной для того, чтобы ускорить процесс предоставления Плана действий по подготовке к членству, - сказал он. - На Украине мы уже считаем Украину фактической западной границей НАТО".

Фен Хэмпсон (Fen Hampson), профессор международных отношений Карлтонского университета в Оттаве, сказал, что кампания Украины кажется ему "мольбой о помощи", и добавил, что НАТО вряд ли захочет предоставить Киеву шанс стать членом альянса, потому что это может спровоцировать агрессию России.

"Если бы действительно было желание принять Украину в НАТО, это уже случилось бы".

Представители премьер-министра Канады отказались прокомментировать заявление посла Украины. Ранее во вторник, 6 апреля, Трюдо сообщил репортерам, что в ходе телефонного разговора с Зеленским он подтвердил "неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также нашу приверженность дальнейшему углублению давней дружбы с Украиной".

Стивен Чейз (Steven Chase)