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ТАСС

Песков: российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Представитель Кремля заявил, что не обладает точной информацией "относительно планов дислокации и передислокации войск"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ находятся в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российские Вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим", - сказал представитель Кремля.

Песков не стал отвечать на вопрос, будут ли возвращаться российские войска из районов вблизи границы с Украиной в места постоянной дислокации, поскольку не обладает точной информацией "относительно планов дислокации и передислокации войск".

При этом Песков заверил, что "Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы". Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил других стран.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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