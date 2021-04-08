Эксперт рассказал о космической программе Китая

Китайская космическая программа очень амбициозная, рассказал заместитель директора по научной работе ИКИ РАН Александр Лутовинов в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» в среду, 7 апреля.

«Китайская программа впечатляет своей амбициозностью, но главное — она реализуемая. И в области планетных исследований. Например, по Луне была поставлена задача в начале 2000-х и вот она реализована в прошлом году возвращением грунта. И исследования Марса, и дальний космос», — сказал Лутовинов.

Специалист отметил линейку будущих запусков китайских обсерваторий для исследования космоса в рентгеновских и гамма лучах.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе, заведующий отделом экспериментальной астрономии ИНАСАН Михаил Сачков заявил, что Россия не полностью задействует свой потенциал сотрудничества с Китаем в исследовании космоса.

«У китайских коллег есть программа по запуску китайской космической станции (ККС) и научных программ на эту станцию. Был объявлен сбор идей и заявок на ККС, и мой институт вместе с индийскими коллегами института астрофизики Бангалора предложили спектрограф в УФ-части спектра.

По его словам, индийско-россйиский спектрограф на китайской космической станции получил поддержку и в Индии и в России и у китайских коллег. Проект планируют осуществить в 2024 году , заключил Сачков.

Накануне, 6 апреля, стало известно, что председатель межрегионального общественного движения «Здоровый Выбор» Александр Корсунов обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем.

При этом подчеркивалось, что число нерабочих дней не будет увеличено, так как на 12 апреля будет перенесен один день из новогодних праздников.