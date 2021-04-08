США метят в Арктику

Соединённые Штаты намерены посоревноваться с Россией за Арктику. Вчера, 6 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что армия США объявила о тендере CATV на покупку арктических вездеходов.

Закупку новых гусеничных машин, способных действовать при экстремальных холодах, планируется провести в ускоренном режиме. Уже в июне армия США намерена закупить первые прототипы для тестирования, а с 2022 года победитель тендера должен будет запустить серийное производство вездеходов. Свои машины для испытаний предоставят компании Oshkosh Defense в партнёрстве с ST Engineering, а также BAE Hagglunds -дочерняя компания BAE System.

Арктический вездеход SUSV Источник изображения: defensenews.com

Ускоренные закупки связаны с тем, что действующие арктические вездеходы американской армии (SUSV) подлежат списанию с 2023 года. Всего планируется закупить 110 новых гусеничных машин с возможностью расширения контракта до 163 единиц.

Вездеходы SUSV закуплены в 80-е годы и являются одной из версий шведской сочленённой машины Hägglunds Bv 206. В пресс-службе компании Oshkosh Defense уже заявили, что предложат на тендер модернизированную версию Bronco 3 от ST Engineering.