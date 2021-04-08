В Севастополе береговой комплекс "Утес" провел стрельбы на фоне учений НАТО

На фоне учений НАТО на Черноморском флоте прошли совместные ракетные стрельбы экипажей малых противолодочных кораблей "Суздалец" и "Касимов" и боевого расчета берегового ракетного комплекса (БРК) шахтного базирования "Утес". Они состоялись по так называемой внезапной вводной, когда ракетчикам поставили задачу в короткий срок подготовить две ракеты.

Во время ракетной стрельбы очень важно обеспечить безопасность в районе боевой подготовки и не допустить захода кораблей на закрытый полигон. Эту задачу выполняли более 15 боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ, заранее занявших назначенные позиции в акватории Черного моря. А помогала им работавшая на специально оборудованной площадке в горах станция дальнего загоризонтного радиолокационного обнаружения "Монолит-Б". Она способна отслеживать цели даже возле румынской Констанцы, до которой от Севастополя по прямой 390 километров. А еще она может определять государственную принадлежность целей по принципу "свой-чужой". Что в ходе нынешних учений было очень важно: ведь как раз в эти дни в Черном море с невиданным размахом проходили маневры НАТО Sea Shild ("Морской щит"), в которых были задействованы 18 боевых кораблей и судов обеспечения. У НАТОвцев повышенный интерес к крымским берегам, но "Монолит" может в активном режиме отслеживать до 30 целей. Ну а ракета "Прогресс" может достать любую из них, если понадобится.

Любопытно, что пуску ракет всегда предшествует запуск дизель-генераторов - тем самым моделируется ситуация обесточивания, возможная при военном конфликте или аварии.

- Дело в том, что во время стрельб питание ракетного комплекса для надежности идет от мощных дизель-генераторов, - пояснил командир технической батареи капитан Алексей Козлов. - В их работе не должно быть никаких сбоев, иначе собьется цикл подготовки ракеты к пуску. Стопроцентную надежность работы мощных дизель-генераторов обеспечивают наши специалисты.

На счету командира стартовой батареи БРК "Утес" капитана Евгения Соседко уже 17 успешных стрельб. И вот со смотровой площадки хорошо видно, как мощная ракета "Прогресс" вновь с ревом взмыла в холодное мартовское небо и легла на заданный курс. Специалисты телеметрии отслеживали ее полет. Резервная ракета была готова к пуску, но она не потребовалась. Все прошло в штатном и плановом режиме. "Суздалец" и "Касимов" обнаружили и взяли на сопровождение воздушную цель, роль которой выполняла ракета "Прогресс", выпущенная по условному противнику боевым расчетом БРК "Утес".

- Ракеты 3М44 "Прогресс" благодаря большой дальности стрельбы при внешнем целеуказании могут прикрывать побережье протяженностью в несколько сотен километров, - говорит управляющий стрельбой, командир дивизиона "Утес" подполковник Дмитрий Белый. - Ракеты "Прогресс" хоть и не новые, но весьма надежные. Их мощная кумулятивно-фугасная или специальная боевая часть выведет из строя корабль любого класса. Дальность их полета - до 460 километров.

После успешных стрельб ракетчики построились возле футштока с российским триколором и памятного знака первым береговым ракетчикам. Командир бригады подполковник Алексей Щербак поблагодарил подчиненных за службу. А в ответ услышал громкое и дружное "Служим России!" Перед строем подполковникам Дмитрию Федько и Дмитрию Белому по давней традиции были вручены "пальцы" - металлические штыри размером с ладонь, которые остаются в контейнере после старта ракеты. Такая у береговых ракетчиков неофициальная награда. А на крышку ракетного контейнера сержант Андрей Калюжный с удовольствием нанес с помощью трафарета еще одну триколорную звезду. Они продолжают летопись советских красных звезд, появившихся при СССР - рисуют их по числу успешных ракетных пусков.

- Конечно, немного волновался, - признается после учений Дмитрий Белый, - как-никак, моя первая стрельба в новом качестве, хотя ранее я служил в этом дивизионе и матчасть знаю хорошо. Мы продолжили добрую традицию моего предшественника, который в минувшем учебном году во время трех практических стрельб выпустил четыре ракеты "Прогресс" для отработки учебно-боевых задач флота.

Владимир Пасякин (Севастополь)