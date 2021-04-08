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ЦАМТО

ВВС Малайзии приступают к оценке легкого боевого самолета LCA "Теджас"

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Истребитель Tejas Mk-1
Истребитель Tejas Mk-1.
Источник изображения: indiatimes.com

ЦАМТО, 7 апреля. Как ожидается, в ближайшее время группа представителей Военно-воздушных сил Малайзии прибудет в Индию для оценки легкого боевого самолета LCA "Теджас" в версии Mk.1A.

Как сообщает Economic Times со ссылкой на осведомленные источники, группа экспертов из Малайзии, вероятно, останется в Бангалоре в течение двух месяцев, в зависимости от ограничений на поездки в связи с пандемией COVID-19, и подробно ознакомится с производственными объектами Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Также индийской стороной будет проведена демонстрация боевого потенциала самолета.

Источник Economic Times утверждает, что индийский LCA стал главным претендентом в тендере ВВС Малайзии по закупке нового легкого боевого самолета, поскольку он предлагается по самой низкой цене, более современен и обладает большими возможностями, чем китайско-пакистанский JF-17 "Тандер".

Индия предлагает LCA Mk.1A с современной РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), новой авионикой и возможностью интеграции широкой номенклатуры вооружения в рамках потенциального экспортного заказа, предусматривающего закупку 12 самолетов на первом этапе и еще 24 ед. – по опциону.

Помимо комплексной поддержки по обучению как технического, так и летного состава, Индия предложила создать центр технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта для потенциального парка LCA в Малайзии.

Индийский самолет оценивается в сумму чуть более 42 млн. долл. за единицу. Такая стоимость стала возможной с учетом экономии за счет недавнего крупного заказа от ВВС Индии на 83 истребителя.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВВС Малайзии в 2019 году объявили о начале проекта закупки легких боевых самолетов / УТС подготовки пилотов истребителей (LCA/FLIT) для замены ряда состоящих на вооружении платформ. На слайде с брифинга были продемонстрированы 8 самолетов-кандидатов для замены состоящих на вооружении УТС "Хок", МиГ-29 и MB-339. Кроме того, на слайде была представлена информация о возможных вариантах замены имеющихся F/A-18 "Хорнет" и Су-30, которые будут сняты с вооружения позднее.

В частности, в качестве кандидатов на поставку самолета LCA/FLIT рассматриваются FA-50 "Голден Игл" южнокорейской Korean Aerospace Industries (KAI), "Теджас" индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL), М-346 итальянской Leonardo, L-39NG чешской Aero Vodochody, L-15A/B китайской CAC, JF-17 пакистанско-китайской разработки, "Грипен" шведской Saab и российский Як-130.

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