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ЦАМТО

Тайвань планирует закупить в США ЗУР PAC-3 MSE

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Противоракетный комплекс ПРО PAC-3
Противоракетный комплекс ПРО PAC-3.
Источник изображения: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ЦАМТО, 7 апреля. Тайвань планирует приобрести в США неназванное количество ракет-перехватчиков PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) производства корпорации Lockheed Martin для усиления возможностей системы ПВО/ПРО на фоне эскалации напряженности в отношениях с Китаем.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, тайваньское государственное Центральное информационное агентство (CNA) процитировало отчет Министерства национальной обороны Тайваня, который предусматривает поставку ЗУР в течение 2025-2026 гг. и принятие на вооружение к концу 2026 года. Стоимость закупки не раскрывается.

По сравнению с вариантом PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI), который в настоящее время состоит на вооружении ВВС Тайваня, PAC-3 MSE оснащена двухимпульсным твердотопливным ракетным двигателем, который обеспечивает улучшенные характеристики как по высоте, так и по дальности. В то же время, в PAC-3 MSE используется та же проверенная технология поражения цели прямым ударом (hit-to-kill), что и в ракете PAC-3 CRI. Двухимпульсный твердотопливный двигатель и улучшенный планер обеспечивают ракете большую маневренность при перехвате более скоростных тактических баллистических ракет и крылатых ракет.

Отчет МНО был опубликован после того, как в июле 2020 года Государственный департамент США одобрил запрос Тайваня на восстановление в рамках программы "Иностранные военные продажи" состоящих на вооружении ЗУР PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3). Полная стоимость работ может составить 620 млн. долл.

По данным CNA, Тайвань получил первые ЗРК "Пэтриот" PAC-2 в 1997 году. МНО Тайваня потратило еще 179,14 млрд. тайваньских долл. (6,28 млрд. долл. США) в период с 2007 по 2021 гг. на модернизацию PAC-2 к версии PAC-3 и на закупку новых систем PAC-3. Модернизированные PAC-2 и недавно приобретенные PAC-3 были доставлены на Тайвань к концу 2017 года. В настоящее время на вооружении ВС Тайваня находится более 400 ракет семейства PAC.

Согласно процитированному CNA отчету МНО Тайваня, Национальный Чжун-шаньский институт науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) в этом году уже завершил производство 23 национальных ЗУР "Тьен Кунг-3" (Sky Bow III), опережая первоначально согласованный график.

По заявлению представителя института, "Тьен Кунг-3" обеспечивает "большую высоту перехвата по сравнению с PAC-3", в то же время PAC-3 отличается "лучшей точностью". Поэтому две системы ПВО дополняют друг друга.

Планы Тайваня по приобретению PAC-3 MSE озвучены на фоне обострения напряженности между Пекином и Тайбэем. Тайвань почти ежедневно обвиняет КНР в том, что самолеты НОАК заходят в зону опознавания ПВО острова. Китайские СМИ недвусмысленно заявляют, что учения направлены на "четкое предупреждение тайваньским сепаратистам". Согласно официальной позиции КНР, Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
PAC
Проекты
2020-й год
Военные учения
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