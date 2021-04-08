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В РВСН начались контрольные и итоговые проверки по итогам зимнего периода обучения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Личный состав воинских частей и подразделений ракетных соединений проверяются по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства, а также привлекаются к контрольным занятиям по огневой, специальной, технической, тактической, инженерной и физической подготовкам.

Под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева проводилась контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с командно-штабным учением (КШУ) с Барнаульским ракетным соединением (Алтайский край), сообщает Минобороны РФ.

К данному учению привлекались более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники. После завершения КШУ в Алтайском крае в рамках контрольной комплексной проверки, проводимой под руководством командующего Омским ракетным объединением, состоится масштабное учение с Новосибирским ракетным соединением.

Командованием РВСН проводятся плановые проверки соединений и воинских частей, оснащенных мобильными ракетными комплексами «Ярс». Учения и контрольные занятия должны показать реальное состояние боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, а также уровень освоения вооружения, военной и специальной техники. Соединения, оснащённые другими типами ракетных комплексов, будут также подвергаться проверкам. Под руководством командующего Владимирским ракетным объединение пройдёт командно-штабное учение с Бологовским ракетным соединением (Тверская обл.).

В ходе проверок ракетные полки, части обеспечения и охраны отрабатывают мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решают задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, а также совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме того, подразделения РВСН совершенствуют практические действия по обнаружению и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований. Инженерные подразделения выполняют задачи по разведке маршрутов движения колонн, в том числе с применением современной техники, всестороннего обеспечения полевых районов с развертыванием станций комплексной очистки воды и установке тяжелых механических мостов через водные преграды.

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Россия
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РС-24 Ярс
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