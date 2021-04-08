Военная группировка на Дальнем Востоке усилена модернизированными танками Т-80БВМ

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков модернизированных танков Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелковой бригады в Хабаровском крае, сообщили пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) в среду.

"Несколько десятков танков прибыли в Хабаровск в составе железнодорожного эшелона. В ближайшее время новые танки примут участие в выполнении учебно-боевых задач на одном из полигонов ВВО", - говорится в сообщении округа.

Военные сообщили, что танковые подразделения мотострелковой бригады прошли переобучение на новую технику.

Т-80БВМ - усовершенствованная версия танка Т-80БВ. В танке изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства. Боевая машина поставляется в Вооруженные силы РФ с 2019 года. Эти танки приспособлены для действий в условиях низких температур.