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Интерфакс-АВН

Военная группировка на Дальнем Востоке усилена модернизированными танками Т-80БВМ

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Танки Т-80БВМ из состава 200-й ОМБ СФ. Фото ноябрь 2019 года
Танки Т-80БВМ из состава 200-й ОМБ СФ. Фото ноябрь 2019 года.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков модернизированных танков Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелковой бригады в Хабаровском крае, сообщили пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) в среду.

"Несколько десятков танков прибыли в Хабаровск в составе железнодорожного эшелона. В ближайшее время новые танки примут участие в выполнении учебно-боевых задач на одном из полигонов ВВО", - говорится в сообщении округа.

Военные сообщили, что танковые подразделения мотострелковой бригады прошли переобучение на новую технику.

Т-80БВМ - усовершенствованная версия танка Т-80БВ. В танке изменен многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства. Боевая машина поставляется в Вооруженные силы РФ с 2019 года. Эти танки приспособлены для действий в условиях низких температур.

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
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