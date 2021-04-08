«Маршал Шапошников»: из противолодочников во фрегаты

Российский флот ждёт модернизированный корабль «Маршал Шапошников», но уже в новой роли. Вчера, 6 апреля, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что экипаж корабля выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря.

«Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели. В расчётное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила 1000 километров», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пуск ракеты «Калибр» с фрегата «Маршал Шапошников»

Ракетный пуск осуществлялся в рамках модернизации корабля до класса «фрегат». Изначально «Маршал Шапошников» был построен в рамках проекта 1155 как большой противолодочный корабль (БПК) и в 1986 году вошёл в состав Тихоокеанского флота СССР. В 2016 году корабль встал на ремонт во Владивостоке. В рамках модернизации на «Маршал Шапошников» установили две универсальные пусковые установки для 16 крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» (а в перспективе и «Циркон»). Также корабль получил ракетный комплекс «Уран», новую артиллерию и систему управления ею, системы навигации, связи и радиоэлектронной борьбы.

Возвращение уже фрегата «Маршал Шапошников» в боевой состав Тихоокеанского флота запланировано до конца 2021 года. Кроме того, в ВМФ РФ служат ещё два БПК проекта 1155, которые также планируется модернизировать.