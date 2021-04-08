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Российская газета

Шойгу обсудил со своим армянским коллегой ситуацию в Карабахе

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Блокпост российских миротворцев на лачинской дороге в Нагорном Карабахе
Блокпост российских миротворцев на лачинской дороге в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщили в минобороны РФ, Шойгу и Аратюнян обсудили ситуацию, связанную с урегулированием в Нагорном Карабахе. Кроме того, в ходе беседы были затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как ранее сообщала "Российская газета", на прошлой неделе главы Генеральных штабов России и Армении обсудили на встрече в Москве ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Карабаха.


Александр Степанов

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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