Шойгу обсудил со своим армянским коллегой ситуацию в Карабахе

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном.

Как сообщили в минобороны РФ, Шойгу и Аратюнян обсудили ситуацию, связанную с урегулированием в Нагорном Карабахе. Кроме того, в ходе беседы были затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как ранее сообщала "Российская газета", на прошлой неделе главы Генеральных штабов России и Армении обсудили на встрече в Москве ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Карабаха.

Александр Степанов