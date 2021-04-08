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Российская газета

Зенитные комплексы "Панцирь-С" отстрелялись по броневикам

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В Астраханской области на полигоне Ашулук прошли боевые стрельбы зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" по наземным целям. В качестве мишеней использовались броневики и другая техника.

"Боевые расчеты уничтожили легкобронированную технику условного противника, применив 30-мм зенитные автоматы", - говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Напомним, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С" предназначен для непосредственного прикрытия вверенного объекта и поражения воздушных целей в радиусе 20 километров на высоте до 15 километров.

Система захвата и сопровождения целей многоканальная, одновременно "Панцирь" может вести до десяти объектов, обстреливая четыре наиболее опасных. Наведение на цели осуществляется как радаром, так и оптико-электронной системой.

Спаренный 30-мм зенитный автомат может вести эффективный огонь бронебойно-зажигательными снарядами на расстояние до четырех километров. Скорострельность - пять тысяч выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда 960 метров в секунду.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
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