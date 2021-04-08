"Росэлектроника" создала универсальные приборы наблюдения и разведки для спецподразделений

ЦАМТО 7 апреля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал не имеющие отечественных аналогов комбинированные оптико-электронные приборы наблюдения и разведки.

Оборудование предназначено для специальных подразделений. Оно позволяет распознавать людей и автомобили на расстоянии нескольких километров, независимо от времени суток и погодных условий.

Оборудование сочетает функции тепловизора, телевизора и лазерного дальномера. Прибор выпускается в двух модификациях: "Сыч-ПР-С" средней дальности и "Сыч-ПР-Д" большой дальности. Обе модификации оснащены цифровым магнитным компасом и имеют спутниковую систему навигации.

В составе "Росэлектроники" проект реализует ЦНИИ "Циклон".

"Линейка приборов "Сыч" – это многофункциональная, надежная электронная оптика с эффективным набором технических характеристик. Устройство позволяют обнаруживать людей и технику на расстоянии до 3 и 4 км, соответственно. Встроенный лазерный дальномер работает на дистанции от 100 м до 5 км. Оборудование успешно прошло заводские испытания, сейчас идет подготовка к приемо-сдаточным испытаниям. Планируется, что серийное производство изделий начнется до конца года", – рассказал генеральный директор ЦНИИ "Циклон" Петр Ковалев.

Приборы отличаются друг от друга тепловизионными каналами: в "Сыч-ПР-Д" используется охлаждаемый тепловизор, работающий в спектральном диапазоне 3-5 нм. Оборудование позволяет обнаружить человека на расстоянии 3 км, а легковой автомобиль – на расстоянии 4 км. В "Сыч-ПР-С" применен неохлаждаемый тепловизионный канал, функционирующий в диапазоне 8-12 нм, с дальностью обнаружения человека и техники 1,5 и 2,5 км, соответственно.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".