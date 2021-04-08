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Российская газета

В России все по-другому: The Drive оценил подготовку "Русских витязей"

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Источник изображения: rg.ru

Американские СМИ отреагировали на видеоролик, выпущенный к 30-летию авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи". При этом внимание обращается на тот факт, что и пилоты, и машины, устраивающие эффектное шоу в небе, сохраняют свою боеспособность.

Как пишет The Drive, видео дает представление о работе подразделения, которое демонстрирует различные фигуры высшего пилотажа. Но наиболее интересным фрагментом видео автор публикации называет пуск боевой ракеты с левого крыла одного из самолетов. Издание опознало ее как ракета малой дальности с головкой инфракрасного наведения Р-73 или Р-74М.



"Пилоты, проводящие пуски боевых ракет, отнюдь не типичны для демонстрационной группы, экипажи которой, по крайней мере в западном мире, обычно оставляют свои боевые обязанности на определенный период, сосредоточившись исключительно на демонстрационных полетах. Однако в России все по-другому, и пилоты "Русских витязей" сохранят боевую квалификацию", - пишет The Drive.

Также отмечается, что самолеты подразделения полностью боеспособны, выделяясь лишь яркой окраской. В отличие от американских аналогов, машины не оснащены дымогенераторами или другими серьезными "невоенными" модификациями.

Пилоты "Русских витязей" и другой пилотажной группы "Стрижи" смогут нести боевое дежурство, если потребуется, а значит проходят ежедневную боевую подготовку, в рамках которой проводятся и боевые стрельбы, пишет издание. При этом летчики должны владеть оружием класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".


Михаил Русин

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