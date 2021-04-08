Волонтерам в Германии дадут оружие

В Германии начинает работу новое подразделение армии - «Добровольная военная служба в области национальной безопасности», сообщает ARD.

Предполагается, что добровольцы пройдут «облегчённую версию военной службы»: они будут обучаться «защите объектов» инфраструктуры, а после подготовки их могут привлекать к борьбе с пандемиями и стихийными бедствиями. Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию: благотворительные организации считают, что волонтёрская деятельность — прерогатива гражданского общества. Кроме того, она не сможет решить проблему правого экстремизма в рядах бундесвера.

Создаётся впечатление, будто бундесвер намерен обучать«вооружённых социальных работников»: в агитационном ролике новобранцы с винтовками продираются через кусты, а через мгновение они проводят тесты на коронавирус, пишет ARD.

«Новенькие», которые будут служить в 13 гарнизонах, сначала пройдут трёхмесячную базовую военную подготовку. После этого они перейдут в группу специальной подготовки. Предполагается, что в течение четырёх месяцев новобранцы будут в основном обучаться «защите объектов» инфраструктуры: важнейших зданий, месторождений, мостов. Во многом это напоминает облегчённую версию военной службы.

«Эта форма службы не может быть использована за рубежом», — поясняет статс-секретарь Министерства обороны Петер Таубер. Именно поэтому, подчёркивает издание, многие выступили против возвращения «нормальной» военной службы, ставшей добровольной десять лет назад, и поддержали создание программы «Твой год для Германии». Немцы верны девизу: приключения — да, но не слишком много.

После семи месяцев обучения начинается время, посвящённое «национальной безопасности»: в течение шести лет после окончания подготовки они могут быть привлечены к помощи при ликвидации последствий снежных бедствий или наводнений, а также в борьбе с возможными пандемиями. Общий срок службы должен составить не менее пяти месяцев.

Впрочем, благотворительные организации и бундесвер согласились в одном: опыт общественно полезных дел может быть очень важным для молодых людей. Однако они так и не сошлись во мнениях о том, должна ли она осуществляться при вооружённых силах, цитирует ARD портал RT.