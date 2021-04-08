В Сирии погибли турецкие военные

Инцидент произошел на севере страны около расположенной там турецкой военной базы. Погибли четыре человека, еще семеро военных ранены. Турецкие солдаты подорвались на противопехотных минах.

В провинции Эль-Хасака на севере Сирии около города Телль-Тамер, где располагается турецкая военная база, произошло два взрыва, сообщил Центр мониторинга за правами человека в Сирии, пишет РБК.

По данным Mehr, четверо турок погибли и семеро были ранены при подрыве на двух противопехотных минах в окрестностях базы. Агентство не исключает, что число жертв происшествия может увеличиться. После взрывов на место прибыла группа турецких военнослужащих.