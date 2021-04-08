В воинских частях РВСН начались контрольные проверки

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались контрольные итоговые проверки более чем в 80 воинских частях, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе проверок ракетные полки, части обеспечения и охраны отрабатывают мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решают задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывают совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.

Проверки идут по итогам зимнего периода обучения. "Всего к проверкам по итогам периода обучения в РВСН будет привлечено более 15 тысяч военнослужащих и около 3000 единиц техники", - информирует ведомство.

Под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева проводилась контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с командно-штабными учениями, в которых задействовалось Барнаульское ракетное соединение.

"К данным учениям привлекались более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники", - говорится в пресс-релизе.

Затем в Алтайском крае "в рамках контрольной комплексной проверки, проводимой под руководством командующего Омским ракетным объединением, состоится масштабное учение с Новосибирским ракетным соединением", сообщили в Минобороны.

"Командованием РВСН проводятся плановые проверки соединений и воинских частей, оснащенных мобильными ракетными комплексами "Ярс". Учения и контрольные занятия должны показать реальное состояние боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, а также уровень освоения вооружения, военной и специальной техники", - сообщает ведомство.

Отмечается, что "соединения, оснащённые другими типами ракетных комплексов, будут также подвергаться проверкам". "Под руководством командующего Владимирским ракетным объединением пройдёт командно-штабное учение с Бологовским ракетным соединением (Тверская область). Кроме того, в ракетных соединениях под руководством командиров дивизий проходят контрольные проверки ракетных полков, частей охраны и обеспечения", - говорится в сообщении.

"Также подразделения РВСН совершенствуют практические действия противодиверсионных групп по обнаружению и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований. Инженерные подразделения выполняют задачи по разведке маршрутов движения колонн, в том числе с применением современной техники, всестороннего обеспечения полевых районов с развертыванием станций комплексной очистки воды и установке тяжелых механических мостов через водные преграды", - информирует Минобороны.

По его данным, "цель контрольных проверок - оценка слаженности практических действий частей и подразделений, навыков командования, военнослужащих в ходе выполнения задач по предназначению в любых условиях обстановки и времени суток, а также организации и осуществлении всех видов обеспечения".