НАТО против Югославии: ради чего Билл Клинтон бомбил Белград

Андрей Шитов — о том, как начинался "порядок, основанный на правилах"

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил 24 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с установочной речью об "американских альянсах" как "самом эффективном способе достижения внешнеполитических целей" Вашингтона. Жаловался на "демократическую рецессию по всему миру", на "сдвиг в динамике [расстановки] сил", на усиление "угроз" и "конкуренции", прежде всего со стороны Китая и России.

"Доверие поколеблено"

Шеф американской дипломатии признавал, что "доверие к нашим альянсам поколеблено - как доверие друг к другу, так и вера в силу наших обязательств", что между союзниками нет единства взглядов на источники рисков, что "общим ценностям демократии и прав человека бросается вызов, причем не только извне наших стран, но и изнутри". Констатировал, что "практически каждая демократия в мире, включая и США, сталкивается сейчас с вызовами", делающими ее "менее устойчивой". Называл в их числе "глубокое неравенство, системный расизм, политическую поляризацию". Подчеркивал, что видит "самую большую угрозу" в "утрате собственными гражданами веры в способность демократии устранять эти пороки".

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 24 марта 2021 года Источник изображения: © EPA-EFE/VIRGINIA MAYO/POOL

Блинкен обвинял Москву и Пекин в "давлении на союзников и вбивании клиньев" между ними "за счет доступа к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям". Утверждал, что "новые военные возможности и стратегии, создаваемые Россией, <…> подрывают тот порядок, основанный на правилах, который обеспечивает нашу коллективную безопасность".

Обратите, кстати, внимание на этот последний тезис. Глава МИД РФ Сергей Лавров не устает подчеркивать, что концепция так называемого порядка, основанного на правилах, сознательно насаждается Западом как подмена универсальных норм международного права, исключительно в собственных коллективных целях и интересах. Вот вам и подтверждение от Блинкена - что называется, "из первых рук" и "черным по белому". Причем повторенное в речи даже дважды.

Напоследок госсекретарь США выразил уверенность, что в случае восстановления реального, а не показного единства и сплоченности НАТО сможет поддерживать тот же порядок и дальше. Что "альянс и партнерства" можно не просто восстановить, а "отстроить заново еще лучше" - в соответствии с главным политическим лозунгом действующего президента США Джозефа Байдена и на основании все тех же "общих ценностей".

Цена безнаказанности

Хотя, по-моему, это, конечно, лишь красивые слова. На самом деле военные союзы скрепляются кровью. Случайно ли, нет ли, но речь Блинкена прозвучала ровно в тот самый день, когда в 1999 году США и их союзники по НАТО начали бомбить Югославию. В Европе это как раз и был едва ли не первый пример насаждения им с помощью военной силы своего нового "порядка, основанного на правилах", когда даже названия такого еще, кажется, не было. Во всяком случае, широко оно еще точно не употреблялось.

Теперь же новый шеф американской дипломатии ни словом не обмолвился в своей речи о Югославии и увязку этого дня с событиями 22-летней давности не проводил. Поначалу я хотел, указав на это упущение, подчеркнуть, что корень зол и тогда был тем же, а других истоков давней трагедии можно и не искать. Но потом подумал, что это было бы все же не совсем корректно.

Это ныне публичные стенания об упадке мощи и влияния США, о разладе в их отношениях даже с ближайшими "друзьями и союзниками" стали за океаном общим местом. А тогда о таком и помыслить-то было почти невозможно. Хотя, между прочим, еще в 1997 году, когда планы раздвижения границ НАТО только формировались, мудрый человек и опытный дипломат, посол РФ в США Юлий Воронцов публично и официально предупреждал Вашингтон о пагубности этих замыслов, а приватно меня успокаивал: "Да пусть расширяются. Сами же потом не управятся с этой оравой". Как в воду смотрел.

Тогда, как и теперь, в Вашингтоне находились у власти демократы - администрация Билла Клинтона. Тот, на мой взгляд, был одним из самых умелых и удачливых президентов в новейшей истории США, но все же правление его завершилось на позорной ноте - попыткой импичмента из-за скандального адюльтера со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Раскаиваясь в нем задним числом, Клинтон однажды сказал: "Я это сделал по наихудшей возможной причине - просто потому, что мог" (I did something for the worst possible reason - just because I could). То есть был уверен в своей безнаказанности.

Для меня эта фраза стала со временем эпитафией всему его президентству. Она хорошо объясняет не только его персональные грешки, но и комплекс вседозволенности в поведении Вашингтона на международной арене. В том числе - и в отношении Югославии.

За что боролись, на то и напоролись

Сам день начала натовских ударов прочно врезался мне в память, хотя обычно из нее все быстро выветривается. Была среда, разгар рабочей недели, причем очень напряженной. В Вашингтоне ждали с визитом главу правительства России Евгения Примакова, который планировал прибыть на очередное заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Мы готовились это заседание освещать. Теперь уже даже немного странно об этом вспоминать, но тема всестороннего российско-американского сотрудничества звучала в те годы вполне привычно.

Тем более чудовищным диссонансом выглядело то, что мы наблюдали на экране телевизора, постоянно настроенного в нашем тассовском офисе на новостные каналы. В то утро на нем в прямом эфире гремели взрывы и полыхали пожары в Белграде. Помню, как комментатор CNN возбужденно тараторил: "Вот еще один удар по мосту. Прямое попадание! Не переключайтесь, сейчас покажем повтор". В голове это не укладывалось, хотелось его одернуть: "Что вы несете, это же не компьютерная игра, там же живые люди!" Но на деле одергивать приходилось себя - не спорить же в самом деле с "ящиком".

Приштина, 25 марта 1999 года Источник изображения: © REUTERS/Yannis Behrakis YB/WS

Ответ за всех нас нашел тогда Примаков, развернувший свой самолет над Атлантикой и вернувшийся в Москву. Более жесткого способа выразить свое возмущение и протест у него в тот момент не было. Беспрецедентный жест был по достоинству оценен и в России, и во всем мире.

Американцы пытались делать хорошую мину при плохой игре: близкий друг Клинтона и его советник по России Строуб Тэлботт заявил, что предупредить Примакова заранее не было никакой возможности, что "преднамеренно обидеть" его никто не хотел и что "было бы еще хуже", если бы удары по Белграду были нанесены во время пребывания российского премьера в Вашингтоне.

Лукавые отговорки, конечно, мало кого убеждали. Ясно было, что это лишь пропагандистская дымовая завеса для прикрытия односторонней силовой акции, абсолютно незаконной с точки зрения международного права. И что если бы Москву предупредили о ней заранее, то восстал бы и "друг Борис", как Клинтон с оттенком снисходительности именовал первого президента России Ельцина. Но дома знаменитая "петля Примакова" ему политически аукнулась - несмотря на всенародные симпатии и благодарность, через считаные недели он был отправлен в отставку.

С другой стороны, еще через несколько месяцев самого Ельцина сменил в Кремле Владимир Путин. На этом праздник жизни для США, можно сказать, закончился - впредь им пришлось иметь дело совсем с иной Россией. Чего они, собственно, до сих пор и не могут простить нашему действующему президенту.

Лукавая "правозащита"

Для меня самого история с натовскими налетами на Югославию памятна и еще одним уроком. Следующей весной профессиональные правозащитники из нью-йоркского Комитета защиты журналистов (КЗЖ) представляли свой традиционный отчет о гибели сотрудников СМИ по всему миру за 1999 год. И я заметил, что в Сербии погибшими были указаны шестеро: три китайских корреспондента, убитых при попадании натовской ракеты в посольство КНР в Белграде, двое немецких репортеров в Косово и издатель одной из местных газет, застреленный неизвестными.

Между тем сам КЗЖ ранее признавал, что 23 апреля 1999 года при бомбежке авиацией НАТО комплекса государственного телевидения Сербии в югославской столице погибли 16 человек. На мой вопрос о том, почему эти люди не были учтены при составлении профессионального мартиролога, координатор европейской программы КЗЖ Эмма Грей заявила, что комитет "осуждал сам факт бомбежки" телерадиоцентра, но погибших решил все-таки "не считать журналистами", поскольку они, дескать, "участвовали в пропаганде насилия".

Видно было, что ей стыдно: она мялась и отводила глаза. Но она сама все это произнесла.

Я ей тогда сказал, что больше никогда не стану верить их докладам. Потому что по их логике и меня можно убить и задним числом "исключить" из профессии. И потом сделать вид, будто никакие права, свободы и ценности, принятые в свободном демократическом обществе, не нарушены.

А теперь, кстати, схожие идеологические подтасовки, связанные с отделением "чистых" от "нечистых", "агнцев" от "козлищ", американцы все чаще допускают и в собственных СМИ. И это тоже долгое эхо того произвола, который они якобы во имя "высших ценностей" позволяли себе творить по отношению к сербскому и другим народам.

Нет дыма без огня

Меня иногда спрашивали, правда ли, что Клинтон решил бомбить Югославию "из-за Моники", т.е. для отвлечения внимания от домашнего скандала. В ответ я обычно морщился - мне это казалось чрезмерным упрощением. Но вот сейчас еще раз покопался в цифровых архивах и убедился, что дыма без огня не бывает.

Биограф Клинтонов Гейл Шихи, известная журналистка, "звездный" автор журнала New York (прошлым летом умерла от ковида), в своей книге 1999 года "Выбор Хиллари" утверждала, что после начала "Моникагейта" тогдашняя первая леди США восемь месяцев не разговаривала с неверным супругом, а нарушила табу как раз из-за ударов по Сербии. Вот цитата: "Хиллари по телефону изложила свои взгляды президенту: "Я уговаривала его бомбить" (I urged him to bomb). И далее, в последующем разговоре, пресекая его сомнения: "Нельзя допускать подобное в конце столетия, вместившего главный холокост современности. Зачем нам НАТО, если не для защиты нашего образа жизни?" На следующий день президент объявил, что необходимо применение силы".

Хиллари Клинтон, 1999 год Источник изображения: © AP Photo/Abdeljalil Bounhar

Насколько известно, то же самое Хиллари говорила летом 1999 года журналистке Люсинде Франкс в интервью для дебютного номера журнала Talk. Текста первоисточника я не нашел - все настолько тщательно зачищено, что из открытого доступа убрана даже фотокопия публикации, которую сама Франкс из тщеславия разместила на своем сайте. А коллекционные экземпляры издания, уже прекратившего свое существование, предлагаются теперь за сотни долларов.

Правда, не факт, что в данном случае зачистка была связана именно с атакой на Сербию. В том же интервью Хиллари, оправдывая мужа, рассказывала, как тот в раннем детстве перенес сильную психологическую травму из-за острого конфликта между матерью и бабушкой. Называла это даже "мучением" (abuse) и утверждала, что для ребенка нет ситуации хуже, чем вражда между самыми близкими и родными ему женщинами. Задним числом комментаторы спрашивали по этому поводу, разве это не лучший довод против однополых браков?

Как Байден предлагал "бомбить Белград"

Как бы то ни было, за бомбежку Югославии активно ратовала в США два с лишним десятилетия назад отнюдь не только Хиллари Клинтон. Это делали и другие видные политики-демократы, включая нынешнего президента страны Джозефа Байдена, который тогда был сенатором.

Сохранились видеозаписи. На одной Байден говорит на слушаниях в Сенате: "Я сам предлагал бомбить Белград. Сам говорил, что надо послать американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине (река на границе Сербии с Боснией и Герцеговиной - прим. ТАСС). Сам призывал лишить их поставок нефти". На другой ленте подчеркивает во время форума косовских албанцев, которых НАТО якобы стремилась защитить: "Я бы мог представить любому в мире жюри присяжных убедительные доказательства того, что вы (и собравшиеся здесь ваши лидеры) имеете полное право добиваться возмездия и спускать с цепи псов войны".

Что думали по этому поводу сами косовары, тоже известно. Вот еще одна цитата - из стенограммы документального фильма "Моральная схватка: НАТО воюет", вышедшего в марте 2000 года на британском телеканале BBC: "Дуги Горани, косовский албанский переговорщик: "Албанцы все до единого сознавали, что чем больше погибнет гражданских лиц, тем больше приблизится интервенция".

В итоге, по данным сербских властей, операция НАТО "Союзническая сила" унесла от 3,5 до 4 тысяч жизней, еще около 10 тысяч человек были ранены. Две трети потерь приходилось на долю мирного населения. Материальный ущерб достигал $100 млрд.

Взяли грех на душу

По моему убеждению, бомбежки Югославии - несмываемый тяжкий грех причастных к ним политиков из США и других стран НАТО. У всех этих "леди и джентльменов", образно говоря, "руки по локоть в крови". Чем бы они ни оправдывали свои позиции, они фактически равносильны соучастию в убийствах.

Хиллари Клинтон, рассуждая о муже, утверждала, что, по христианскому вероучению, грехи делятся на совершенные по злому умыслу (sins of malice) и по слабости (sins of weakness). Вот с Моникой блудливый супруг, на ее взгляд, дал слабину, за что она его со временем и простила.

Югославию-то, однако, американцы бомбили уж никак не от слабости - во всяком случае, на их собственный взгляд. Но тогда что же, выходит, по злому умыслу?

Или, может, поубивать сербов якобы во имя высоких демократических идеалов уже и вообще в грех не вменяется? Ведь, например, по поводу кровавой расправы над ливийским лидером Муаммаром Каддафи та же набожная Хиллари публично позволяла себе даже шутить.

В 1999 году, как и в нынешнем, у западных христиан Пасха приходилась на 4 апреля. То есть удары по Сербии американцы и их союзники по НАТО принялись тогда наносить перед самым началом Страстной недели своего Великого поста.