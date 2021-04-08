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ТАСС

Контрольные проверки начались в более чем 80 воинских частях РВСН

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Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Минобороны сообщили, что всего к проверкам по итогам зимнего периода обучения в Ракетных войсках стратегического назначения привлекут более 15 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. единиц техники

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Контрольные итоговые проверки начались в более чем 80 частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает в среду Министерство обороны РФ.

"В ходе проверок ракетные полки, части обеспечения и охраны отрабатывают мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решают задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывают совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.

Проверки идут по итогам зимнего периода обучения. "Всего к проверкам по итогам периода обучения в РВСН будет привлечено более 15 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. единиц техники", - информирует ведомство.

Отмечено, что под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева проводилась контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с командно-штабными учениями (КШУ), в которых задействовалось Барнаульское ракетное соединение (Алтайский край). "К данным учениям привлекались более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что после завершения КШУ в Алтайском крае в рамках контрольной комплексной проверки, проводимой под руководством командующего Омским ракетным объединением, состоятся масштабные учения с Новосибирским ракетным соединением.

"Командованием РВСН проводятся плановые проверки соединений и воинских частей, оснащенных мобильными ракетными комплексами "Ярс". Учения и контрольные занятия должны показать реальное состояние боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, а также уровень освоения вооружения, военной и специальной техники", - сообщает Министерство обороны РФ.

Проверки в других соединениях

Вместе с тем отмечается, что в соединениях, оснащенных другими типами ракетных комплексов, будут также проводиться проверки. "Под руководством командующего Владимирским ракетным объединение пройдет командно-штабное учение с Бологовским ракетным соединением (Тверская область). Кроме того, в ракетных соединениях под руководством командиров дивизий проходят контрольные проверки ракетных полков, частей охраны и обеспечения", - говорится в сообщении.

"Также подразделения РВСН совершенствуют практические действия противодиверсионных групп по обнаружению и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований. Инженерные подразделения выполняют задачи по разведке маршрутов движения колонн, в том числе с применением современной техники, всестороннего обеспечения полевых районов с развертыванием станций комплексной очистки воды и установке тяжелых механических мостов через водные преграды", - информирует Минобороны.

По данным военного ведомства, "цель контрольных проверок - оценка слаженности практических действий частей и подразделений, навыков командования, военнослужащих в ходе выполнения задач по предназначению в любых условиях обстановки и времени суток, а также организации и осуществлении всех видов обеспечения".

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