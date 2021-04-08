Минобороны сообщило об участии 15 тыс. военнослужащих РВСН в проверках

В контрольных проверках по итогам зимнего периода обучения приняли участие 15 тыс. военнослужащих из Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщило в среду, 7 апреля, Министерство обороны РФ.

«В ходе проверок ракетные полки, части обеспечения и охраны отрабатывают мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решают задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывают совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты», — говорится в сообщении.

Проверки проходят в 80 воинских частях. В них задействованы 3 тыс. единиц боевой техники.

«Командованием РВСН проводятся плановые проверки соединений и воинских частей, оснащенных мобильными ракетными комплексами «Ярс». Учения и контрольные занятия должны показать реальное состояние боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, а также уровень освоения вооружения, военной и специальной техники», — добавили в ведомстве.

Накануне, 6 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российских Вооруженных силах начались контрольные проверки боевой готовности. Сообщалось, что в апреле запланировано провести более 4 тыс. учений разного масштаба, из них 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.