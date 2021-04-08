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ЦАМТО

Министр обороны РФ сообщил о проходящих в ВС РФ плановых контрольных проверках за зимний период обучения

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Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018", на полигоне Цугол в Забайкальском крае.
Источник изображения: ДИМК МО РФ

ЦАМТО, 7 апреля. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил о проходящих в Вооруженных Силах плановых контрольных проверках за зимний период обучения.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки, – сообщил глава военного ведомства в ходе селекторного совещания, которое прошло 6 апреля в Национальном центре управления обороной РФ.

Сергей Шойгу добавил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

"Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники", – поставил задачу министр обороны.

Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом в Восточном военном округе в рамках данных мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба.

Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа.

В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками (силами), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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