Войти
ЦАМТО

В Национальном центре управления обороной РФ обсудили вопрос выполнения ОКР "Созвездие-2015"

501
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 7 апреля. В тематической части селекторного совещания, которое прошло 6 апреля в Национальном центре управления обороной РФ под руководство министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, был обсужден вопрос выполнения ОКР "Созвездие-2015".

Как отметил во вступительном слове Сергей Шойгу, "применение этой системы улучшит управление войсками, оружием, разведкой, радиоэлектронной борьбой и связью, техническим и тыловым обеспечением общевойсковых соединений и воинских частей, позволит формировать единые базы данных для управления подчиненными войсками".

При этом, по его словам, "упростится процесс получения, обработки и анализа разведданных. Повысится оперативность доведения приказов и информации об обстановке для успешного решения боевых задач", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Вопрос о выполнении концерном "Созвездие" взятых на себя обязательств по госконтракту по данной теме был рассмотрен в закрытом режиме без участия СМИ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
07.04.2021
Исполнение госконтракта по созданию новой АСУ тактического звена обсуждается на совещании под руководством Шойгу
24.12.2018
Министерство обороны России заключило контракт на поставку единой системы управления войсками ЕСУ ТЗ
05.09.2018
"Танковая карусель" и утка по-пекински
07.07.2014
Разработчик систем связи и управления для армии отмечает юбилей
26.12.2012
Степень готовности к новым свершениям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ