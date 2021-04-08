В Национальном центре управления обороной РФ обсудили вопрос выполнения ОКР "Созвездие-2015"

ЦАМТО, 7 апреля. В тематической части селекторного совещания, которое прошло 6 апреля в Национальном центре управления обороной РФ под руководство министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, был обсужден вопрос выполнения ОКР "Созвездие-2015".

Как отметил во вступительном слове Сергей Шойгу, "применение этой системы улучшит управление войсками, оружием, разведкой, радиоэлектронной борьбой и связью, техническим и тыловым обеспечением общевойсковых соединений и воинских частей, позволит формировать единые базы данных для управления подчиненными войсками".

При этом, по его словам, "упростится процесс получения, обработки и анализа разведданных. Повысится оперативность доведения приказов и информации об обстановке для успешного решения боевых задач", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Вопрос о выполнении концерном "Созвездие" взятых на себя обязательств по госконтракту по данной теме был рассмотрен в закрытом режиме без участия СМИ.