Войти
ЦАМТО

ВМС США заказали дополнительные самолеты P-8A "Посейдон"

410
0
0
Источник изображения: Фото: airforce.gov.au

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны США объявило о заключении командованием авиационных систем ВМС США с компанией Boeing очередного контракта на поставку самолетов БПА P-8A "Посейдон" для ВМС США и зарубежных заказчиков.

Стоимость продажи составляет 1,625 млрд. долл. Контракт предусматривает поставку 11 самолетов в рамках 12-го опциона (Lot 12) к базовому соглашению, включая 9 самолетов для ВМС США и два – для ВВС Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Данное соглашение увеличивает общее число заказанных ВМС США самолетов P-8A до 128 ед. Сейчас общий налет 103 принятых на вооружение ВМС США самолетов "Посейдон" превышает 300 тыс. часов.

Работы по текущему заказу будут выполняться на предприятиях в Сиэтле (шт.Вашингтон, 98,15%), Хантингтон Бич (шт.Калифорния, 1,19%) и других производственных площадках на территории США. Предполагается, что все условия соглашения будут выполнены к сентябрю 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2020 года Министерство обороны Австралии сообщило о намерении приобрести два дополнительных самолета БПА P-8A "Посейдон". После их поставки общая численность флота "Посейдон" ВВС Австралии увеличится до 14 ед.

Самолеты будут применяться для выполнения различных задач, включая противолодочную борьбу, ведение разведки на суше и на море, а также поддержку поисково-спасательных операций.

В феврале 2014 года правительство Австралии одобрило приобретение первых 8 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках Проекта "Эйр-7000" с опционом на поставку четырех дополнительных машин. Согласно изданной в феврале 2016 года "Белой книге по обороне", к концу 2020-ых гг. общее количество P-8A "Посейдон" в составе ВМС Австралии должно составить 15 ед. При выполнении задач P-8A "Посейдон" будут взаимодействовать с БЛА MQ-4C "Тритон".

Первый P-8A был передан МО Австралии 27 сентября 2016 года и прибыл в Австралию 16 ноября 2016 года. 12-й P-8A "Посейдон" был поставлен в декабре 2019 года. Самолеты входят в состав 11-й авиаэскадрильи, размещенной на авиабазе в Эдинбурге.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
Global Hawk
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
05.02.2021
«Москит» выходит на охоту
01.10.2019
ВВС Австралии получили 11-й самолет БПА P-8A "Посейдон"
27.06.2018
Летающий "Тритон": зачем Австралии американские беспилотники за $5,2 млрд
20.05.2015
Беспилотные антиподы — часть I
28.08.2014
«Боинг» приступает к практической реализации программы производства для Австралии самолетов БПА P-8A «Посейдон»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.04 15:22
  • 3
Море не знает границ
  • 08.04 14:13
  • 1
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 08.04 12:37
  • 9
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 08.04 10:57
  • 24
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 08.04 10:39
  • 3
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 08.04 10:04
  • 51
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 08.04 09:18
  • 5
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 08.04 07:15
  • 26
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 08.04 01:54
  • 1
Сломали «стрелу»: первые испытания гиперзвуковой ракеты США не удались
  • 08.04 00:47
  • 2
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ