ВМС США заказали дополнительные самолеты P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны США объявило о заключении командованием авиационных систем ВМС США с компанией Boeing очередного контракта на поставку самолетов БПА P-8A "Посейдон" для ВМС США и зарубежных заказчиков.

Стоимость продажи составляет 1,625 млрд. долл. Контракт предусматривает поставку 11 самолетов в рамках 12-го опциона (Lot 12) к базовому соглашению, включая 9 самолетов для ВМС США и два – для ВВС Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Данное соглашение увеличивает общее число заказанных ВМС США самолетов P-8A до 128 ед. Сейчас общий налет 103 принятых на вооружение ВМС США самолетов "Посейдон" превышает 300 тыс. часов.

Работы по текущему заказу будут выполняться на предприятиях в Сиэтле (шт.Вашингтон, 98,15%), Хантингтон Бич (шт.Калифорния, 1,19%) и других производственных площадках на территории США. Предполагается, что все условия соглашения будут выполнены к сентябрю 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2020 года Министерство обороны Австралии сообщило о намерении приобрести два дополнительных самолета БПА P-8A "Посейдон". После их поставки общая численность флота "Посейдон" ВВС Австралии увеличится до 14 ед.

Самолеты будут применяться для выполнения различных задач, включая противолодочную борьбу, ведение разведки на суше и на море, а также поддержку поисково-спасательных операций.

В феврале 2014 года правительство Австралии одобрило приобретение первых 8 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках Проекта "Эйр-7000" с опционом на поставку четырех дополнительных машин. Согласно изданной в феврале 2016 года "Белой книге по обороне", к концу 2020-ых гг. общее количество P-8A "Посейдон" в составе ВМС Австралии должно составить 15 ед. При выполнении задач P-8A "Посейдон" будут взаимодействовать с БЛА MQ-4C "Тритон".

Первый P-8A был передан МО Австралии 27 сентября 2016 года и прибыл в Австралию 16 ноября 2016 года. 12-й P-8A "Посейдон" был поставлен в декабре 2019 года. Самолеты входят в состав 11-й авиаэскадрильи, размещенной на авиабазе в Эдинбурге.