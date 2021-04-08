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Вице-премьеру Юрию Борисову представили второй опытный образец пассажирского самолета Ил-114-300

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Самолет Ил-114-300
Самолет Ил-114-300.
Источник изображения: © Пресс-служба Ростеха

ЦАМТО, 7 апреля. Зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов 6 апреля посетил Луховицкий авиационный завод им. П.А.Воронина (филиал АО "РСК "МиГ", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), где идет сборка пассажирских турбовинтовых самолетов Ил-114-300.

Первый полет такого самолет состоялся в декабре 2020 года.

Вице-премьер совместно с руководством ОАК осмотрел первый опытный образец самолета, который сейчас участвует в летных испытаниях, и цех окончательной сборки самолетов Ил-114-300, где в настоящее время идет сборка второго опытного образца с обновленным планером.

"Самолет подобного класса очень востребован, о его необходимости всегда говорят наши губернаторы, чтобы осуществлять региональные перевозки, особенно на Севере и на Дальнем Востоке", – сказал Ю.Борисов журналистам после осмотра площадки. – Самолет находится в хорошей степени готовности. Мы считаем, что в конце 2022 года он завершит сертификационные летные испытания и с 2023 года войдет в серию". Отметив, что производственная мощность цеха финальной сборки Ил-114-300 в Луховицах рассчитана на 12 самолетов в год, Ю.Борисов сказал, что помимо российского внутреннего рынка самолет может быть востребован за рубежом, в том числе в странах СНГ. "Я считаю, что рыночная ниша вполне устойчивая и нужно наращивать темпы по этому проекту", – подчеркнул вице-премьер.

После осмотра производственной площадки Юрий Борисов провел совещание, в котором приняли участие первый заместитель председателя коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь, генеральный директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, главный конструктор ПАО "Ил" Сергей Ганин, генеральный директор АО "ОДК" Александр Артюхов, представители Росавиации и Минобороны.

Ил-114-300 – региональный пассажирский турбовинтовой самолет. Разработчик самолета – Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина – головное предприятие дивизиона транспортной авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в Госкорпорацию Ростех).

ПАО "ОАК" реализует проект по модернизации и возобновлению серийного производства регионального пассажирского самолета Ил-114-300 по поручению Президента РФ с целью обеспечения внутреннего рынка авиаперевозок современными воздушными судами отечественного производства. Первое опытные воздушное судно проходит программу летных испытаний, в дальнейшем к нему присоединяться еще два самолета.

Ил-114-300 создается для местных авиалиний, в том числе для использования в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой и в сложных климатических условиях – труднодоступных районах Севера, Дальнего Востока и Сибири. Самолет позволяет перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1400 км со скоростью 450 км/ч.

Самолет предназначен для замены на внутренних авиалиниях отрабатывающих свой ресурс Ан-24, а также самолетов иностранного производства. Самолет оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки и производства АО "ОДК-Климов" (входит в ОДК в составе Госкорпорации Ростех). Двигатель обладает мощностью на взлетном режиме до 3100 л.с. и, по сравнению с базовым двигателем (ТВ7-117СМ), отличается более высокими мощностями на взлетном и крейсерском режимах.

Ил-114-300 изготавливается полностью из отечественных материалов и компонентов. Создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками систем и оборудования, наиболее значительный объем комплектующих поставляется предприятиями Госкорпорации Ростех.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Страны
Россия
Продукция
117С
Ан-24
Ил-114
Ил-114-300
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