Впервые танки Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелкового соединения ВВО

ЦАМТО, 7 апреля. Впервые современные танки Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа. Накануне, несколько десятков танков прибыли в Хабаровск железнодорожным эшелоном.

Ранее личный состав танковых подразделений мотострелкового соединения прошел специализированные курсы по переобучению на новую технику. Подготовка специалистов проходила на современной учебно-материальной базе, включающей новейшие компьютеризированные тренажеры и позволяющие в короткие сроки научить военнослужащих эксплуатации и боевому применению современной техники и вооружения.

В ближайшее время новые танки примут участие в выполнении учебно-боевых задач на одном из полигонов ВВО.

Справочно:

Т-80БВМ – российская модернизация танка Т-80БВ, разработанная ОАО "Омсктрансмаш". Модернизация включает в себя установку многоканального прицела наводчика "Сосна-У", включающего в себя визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. На танк установлена 125-мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5. Повышение командной управляемости танка обеспечивается ультракоротковолновой радиостанцией "Акведук". Введены мероприятия по уменьшению расхода топлива. Для защиты от огня противника машина оснащена противокумулятивными решетчатыми экранами, комплексом модульной динамической защиты "Реликт" и активной защиты "Арена-М". Боевая масса танка – 46 т, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.