Сторожевой корабль "Ладный" Черноморского флота после завершения плановых ремонтных работ вышел в море

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль "Ладный" Черноморского флота (ЧФ) вышел в морской полигон боевой подготовки из Севастополя после завершения плановых ремонтных работ на судоремонтном предприятии, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в среду.

"В море экипаж выполнит комплексную проверку оборудования и механизмов всех боевых частей корабля, проведет испытания главной энергетической установки корабля на различных режимах работы и маневрирования, проведёт тренировки по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.