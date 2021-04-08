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Интерфакс-АВН

Сторожевой корабль "Ладный" Черноморского флота после завершения плановых ремонтных работ вышел в море

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Сторожевой корабль «Ладный»
Сторожевой корабль «Ладный».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Д. Гетманенко

Москва. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль "Ладный" Черноморского флота (ЧФ) вышел в морской полигон боевой подготовки из Севастополя после завершения плановых ремонтных работ на судоремонтном предприятии, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота в среду.

"В море экипаж выполнит комплексную проверку оборудования и механизмов всех боевых частей корабля, проведет испытания главной энергетической установки корабля на различных режимах работы и маневрирования, проведёт тренировки по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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