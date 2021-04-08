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РИА Новости

"Москва и Пекин этого не ждут": Пентагон приготовил новый рычаг давления

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Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Минобороны США прорабатывает новую концепцию применения сухопутных войск. В докладе "Трансформация многодоменной армии: готовы побеждать в конкурентной борьбе и конфликтах" (Army Multi-DomainTransformation: Ready to win in Competition and Conflict) подробно рассказывается, как будет воевать самый многочисленный вид американских вооруженных сил в ближайшие десятилетия. РИА Новости проанализировало этот документ.

Взломать A2/AD

Общевойсковой бой рассматривается в докладе как взаимосвязанные военные действия в различных средах (доменах) — на море, суше, в воздухе, космосе, а также в киберпространстве. Согласно американской военной стратегии со временем новая концепция станет наиболее эффективной в НАТО, а главную роль в войнах отведут сухопутным войскам.

Армия долгие годы была в Вооруженных силах США бедной родственницей. Ей уделяли меньше внимания и средств, чем ВМС и ВВС, медленнее обновляли парк боевой техники. Возможностей сухопутных войск хватало, чтобы успешно воевать с заведомо более слабым противником в вооруженных конфликтах низкой и средней интенсивности. Однако, по мнению Вашингтона, противостояние с Россией и Китаем требует принципиально иного подхода. Эти страны способны создавать у себя на границах "зоны запрета доступа" (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), где западная авиация и корабли понесут неоправданно высокие потери в случае конфликта. Взламывать эти зоны и предстоит сухопутным войскам.

"Китай и Россия продолжают бросать вызов международному правопорядку, — указывает автор документа, начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвил. — Они все активнее продвигают программы, направленные на вытеснение США в глобальном масштабе. Чтобы им противостоять, нам нужно меняться. Я рассчитываю, что к 2035-му у нас будет совершенно другая армия, модернизированная и готовая доминировать над нашими противниками в боевых операциях большого масштаба (Large Scale Combat Operations, LSCO)".

Специальные подразделения

Новые структурные единицы армии США — многодоменные оперативные группы (Multi-Domain Task Force, MDTF) — станут авангардом сил НАТО и, по замыслу стратегов, первыми войдут в "зоны запрета доступа". Состав и численность этих подразделений зависит от боевой задачи и условий театра военных действий. Основная ударная сила — высокоточные ракеты, от РСЗО HIMARS до перспективных гиперзвуковых. Особое внимание уделят разведке, радиоэлектронной борьбе, связи. Также в подразделения включат специалистов по кибербезопасности.

Бойцы спецназа Navy SEAL (США)

Источник изображения: © Фото : Public Domain

В угрожаемый период многодоменные оперативные группы займутся разведкой в интересах всей группировки войск: выявят позиции ПВО противника, места сосредоточения частей и соединений, организуют радиоэлектронную разведку, отследят перемещения боевой техники. В случае войны MDTF задействуют весь потенциал, чтобы снизить эффективность "зон запрета доступа", и применят ударные вооружения для уничтожения ключевых объектов военной инфраструктуры противника.

Первую многодоменную оперативную группу MDTF-1 создали в 2018-м. Там обкатывают перспективные тактические и технические решения, которые возьмут на вооружение другие аналогичные подразделения. Группа базируется на базе Льюис — МакХорд в штате Вашингтон и приписана к Сухопутным войскам США на Тихом океане (US ArmyPacific). Принимала участие в крупнейших международных военно-морских учениях RIMPAC 2018. Очевидно, генералам армии это понравилось — в 2021-м финансовом году военное ведомство планирует разместить вторую MDTF в Тихоокеанском регионе. Еще одну сформируют для Арктического региона.

Впрочем, планы Вашингтона по сдерживанию Китая столкнулись с неожиданными трудностями. По словам полковника Джейсона Чарланда, специалиста штаб-квартиры сухопутных войск в Пентагоне, применение MDTF против КНР имеет смысл, только если ракетное вооружение установят на так называемой первой островной цепи, включающей в себя Филиппины, Корею и Японию. Ближайшая военная база США — на Гуаме, в двух тысячах километров от побережья Китая. Чарланд отметил, что пока союзники в регионе не горят желанием разворачивать у себя американские ударные комплексы.

Концепция будущего

Развивать сухопутные войска американцы собираются в несколько этапов. До 2022-го значительно "встряхнут" оборонку и запустят несколько десятков программ по шести основным направлениям: гиперзвуковое оружие, крылатые ракеты большой дальности, беспроводные высокоскоростные системы управления, цифровое поле боя, дальнобойные артиллерия и РСЗО, индивидуальная экипировка военнослужащих. Первые серийные образцы должны поступить в войска до конца 2021-го.

Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан

Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul, File

На 2023-2025-й запланировано переформатирование штатной структуры войск и тактики их применения под стандарты многодоменных операций. Кроме того, армия получит новые комплексы войсковой ПВО ближней зоны, а также гиперзвуковой комплекс наземного базирования LRHW. В 2026-2028-м сухопутные войска переоснастят БМП по программе OFMV, модернизированными танками, тактическими ударными беспилотниками по программе FUTAS и прочим. Параллельно будут формировать к 2028-му силы и средства для перехода поля боя в цифровой формат.

В Пентагоне убеждены, что новая концепция применения Сухопутных сил США позволит оказывать постоянное давление на противника, проводить сложнейшие операции в максимально короткий срок, активно использовать высокоточное оружие и добиваться преимущества до начала боевых действий. Впрочем, вероятно, эта стратегия все же претерпит существенные изменения. Ведь Китай и Россия до 2035-го тоже не будут сидеть сложа руки.

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Афганистан
Китай
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