Российские военные отразили с помощью С-300 ракетно-авиационный удар на учении в Таджикистане

Екатеринбург. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300ПС отразили ракетно-авиационный удар условного противника по объектам 201-й российской военной базы на учении в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа в среду.

"На полигоне Ляур специалисты противовоздушной обороны произвели обнаружение, захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника. Воздушные цели осуществляли подлет к охраняемым объектам с различных направлений и на различных высотах", - говорится в сообщении.

Кроме этого, во время учения военнослужащие отработали нормативы по перезарядке пусковых установок систем С-300 ПС и отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции.

Всего в ходе учения российские зенитчики отразили налет более 30 воздушных целей условного противника.

Как сообщалось, в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.